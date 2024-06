Motorista de BMW é preso após colisão que matou criança no interior de SP

O motorista de uma BMW foi preso em flagrante após colidir contra o carro de uma família e provocar a morte de uma menina de quatro anos na Rodovia Capitão Bardoíno, no bairro Parque dos Estados, em Bragança Paulista (SP).

Carro de luxo, avaliado em R$ 300 mil, teria colidido na traseira do veículo da família, que capotou. Uma menina que estava no carro atingido morreu. Os familiares dela, que também estavam no automóvel, ficaram feridos -são eles, um homem de 26 anos, uma mulher de 31, uma adolescente de 14 anos e uma criança de dois. A bebê está internada em estado grave, segundo a TV Vanguarda (afiliada da TV Globo). A família é de Monte Mor (SP), na região de Campinas, e voltava de um passeio.

Motorista da BMW, de 36 anos, foi detido por guardas municipais após o acidente. Ele apresentava sinais de embriaguez, mas se negou a fazer o teste do bafômetro, segundo consta no boletim de ocorrência. “Conversando com o preso, os policiais constataram a voz pastosa e o raciocínio desordenado”, disse a delegada Nagya Cássia de Andrade a TV Vanguarda.

Motorista que dirigia o carro com a família fez teste do bafômetro e resultado foi negativo. Agora, a Polícia Civil pretende ouvir os ocupantes do automóvel atingido, aguarda os laudos periciais e a perícia do local do acidente. De acordo com a delegada, imagens de câmeras de segurança da rodovia também serão procuradas.

Caso foi registrado como homicídio culposo (quando não há intenção de matar) na direção de veículo automotor. O motorista do carro de luxo também foi autuado por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante, desobediência e recusa de dados sobre própria identidade, no plantão da Delegacia Seccional de Bragança Paulista.

A reportagem tenta contato com a Justiça de São Paulo para saber se o homem já passou por audiência de custódia. O texto será atualizado tão logo haja manifestação. Como o nome dele não foi divulgado, a reportagem não conseguiu procurar a defesa para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.