Motorista de aplicativo morre após ficar preso em carro durante alagamento em SP

Na noite do último sábado (1º), um trágico incidente resultou na morte de um motorista de aplicativo em Vila Prudente, localizado na zona leste da cidade de São Paulo. O homem, que tinha 50 anos, ficou preso dentro de seu veículo durante um alagamento e não conseguiu sobreviver.

De acordo com informações fornecidas pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), o motorista tentou atravessar a rua da Prece, que estava completamente inundada. Durante a tentativa, o carro apresentou uma pane mecânica. Um passageiro que estava no automóvel conseguiu escapar pela porta traseira antes que a situação se agravasse.

Apesar de ter sido resgatado pelo Corpo de Bombeiros e transportado ao Hospital Vila Alpina, a vítima não resistiu aos ferimentos. Com esse caso, sobe para 18 o número de vítimas fatais decorrentes das chuvas intensas que atingem o estado desde dezembro, conforme relatado pela Defesa Civil.

Na mesma noite, equipes da Defesa Civil realizaram visitas às cidades mais afetadas pelas chuvas na região metropolitana de São Paulo, buscando avaliar os danos e a situação local. Em Guarulhos, a maioria dos pontos alagados já apresentava melhorias; no entanto, algumas áreas nos bairros Jardim Anny e Jardim Jacy ainda estavam alagadas. Na capital paulista, o bairro Jardim Pantanal continuava enfrentando problemas relacionados às chuvas, com abrigos temporários sendo disponibilizados para os desabrigados.

Além disso, em Santos e Guarujá, a Defesa Civil emitiu alertas severos devido à situação crítica das chuvas, resultando em 35 pessoas desabrigadas que estão alojadas na Escola Municipal Sérgio Pereira Rodrigues. Apesar do cenário alarmante, não foram reportados casos graves nas cidades afetadas.

No município de Diadema, 125 pessoas foram desalojadas devido aos alagamentos.

O domingo começou com chuvas leves em diversas regiões do estado, incluindo áreas isoladas das zonas oeste, central, sul e leste paulista e na região de Campinas. A previsão para a manhã indica possibilidade de pancadas de chuva fracas a moderadas.

A partir da tarde e ao longo da noite, a atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul deverá intensificar as áreas de instabilidade, promovendo mais chuvas em São Paulo. O risco de tempestades é elevado especialmente na faixa leste do estado e nas regiões de Campinas e Sorocaba.

Nas demais áreas do estado, a chuva deve ocorrer de forma intermitente, com acumulados moderados previstos. As temperaturas devem permanecer agradáveis devido à presença do tempo nublado.