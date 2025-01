Motorista de aplicativo ficou em perigo ao entrar em comunidade dominada por traficantes no Rio

Um incidente alarmante ocorreu na zona norte do Rio de Janeiro, onde um motorista de aplicativo se viu em uma situação de extremo risco ao entrar inadvertidamente em uma comunidade controlada por traficantes.

O episódio teve lugar durante o dia na Cidade Alta, parte do Complexo de Israel, uma área notoriamente dominada pelo tráfico de drogas. Entre os envolvidos na criminalidade local está Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão, que figura entre os mais procurados do estado.

Um vídeo gravado pela câmera de segurança do veículo documentou o momento em que o motorista entra na comunidade e se depara com uma barricada. Ao tentar recuar, ele se encontra frente a frente com indivíduos armados, equipados com fuzis e coletes à prova de balas, que estavam assegurando a área.

Após perceber o perigo da situação, a passageira solicitou ao motorista que abaixasse o vidro. Em seguida, ambos abandonaram o carro e se deitaram no chão. Durante esse tenso confronto, o motorista implorou perdão aos traficantes, que, após breve deliberação, instruíram a dupla a deixar a localidade imediatamente.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar do Rio de Janeiro para obter mais informações sobre o ocorrido, mas até o momento não houve resposta.