Motorista de Aplicativo é Agredido por Passageira em Salvador

Um incidente alarmante ocorreu em Salvador, onde um motorista de aplicativo foi agredido fisicamente por uma passageira após recusar-se a entrar em um condomínio no bairro Horto Florestal. O episódio, que ganhou notoriedade nas redes sociais, aconteceu no dia 26 de dezembro e foi registrado pelo próprio motorista, Luan Felipe de Araújo, de 33 anos.

Segundo relatos de Luan, ao chegar ao destino da corrida, a mulher solicitou que ele adentrasse o condomínio e a deixasse em frente a uma residência específica. Diante da recusa do motorista, iniciou-se uma discussão acalorada entre os dois.

Luan, percebendo que a passageira se mostrava exaltada, decidiu gravar a situação. No vídeo, é possível observar que a mulher, identificada como Fedra Emanuela Lamêgo Aquino Barreto, levantou-se do banco traseiro e tentou tomar o controle do volante. Em seguida, ela desferiu uma série de tapas no motorista.

“A viagem durou cerca de dez minutos e ela já demonstrava um comportamento ríspido e grosseiro durante todo o trajeto”, comentou Luan. “A situação escalou rapidamente com agressões verbais e físicas”, acrescentou.

Após ser agredido, Luan retirou as chaves do veículo e saiu do carro. Ele revelou que não esperava tal reação da passageira e temia danos ao seu automóvel. “Quando ela me deu um tapa no rosto, eu tentei me afastar e disse que ela teria que sair do carro”, relatou.

Após o incidente, Luan notou uma avaliação negativa na plataforma de transporte e diversos comentários desfavoráveis sobre seu desempenho como motorista. Para esclarecer os fatos, ele entrou em contato com o suporte da empresa e posteriormente registrou um boletim de ocorrência na polícia.

A Polícia Civil da Bahia confirmou que o caso foi classificado como injúria e está sob investigação. Em nota oficial, a polícia declarou: “De acordo com o relato registrado, a vítima foi agredida verbalmente e fisicamente pela passageira ao chegar ao destino”.

A Uber se manifestou sobre o ocorrido, enfatizando que qualquer forma de violência é inaceitável. A empresa anunciou que a usuária envolvida no incidente foi banida da plataforma. Além disso, disponibilizou um canal de suporte psicológico ao motorista afetado e se colocou à disposição das autoridades para auxiliar nas investigações.