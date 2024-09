Motorista com 300 kg de maconha é preso no interior de SP

Mais de 300 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Militar Rodoviária durante uma fiscalização em Pirapozinho, na região de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, nesta quinta-feira (19).

O motorista foi abordado na Rodovia Assis Chateaubriand. De acordo com policiais do Tático Ostensivo Rodoviário, o criminoso saiu de Paiçandu, no Paraná, e tinha como destino a cidade de Ribeirão Preto, no interior paulista. Durante as buscas no carro, foram encontrados 18 fardos com 200 tijolos de maconha no banco de trás e porta-malas.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Pirapozinho, onde permanece à disposição da Justiça.