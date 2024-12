Motorista causa morte de dois irmãos na Rodovia Rio-Santos

Na noite do último domingo (15), um grave acidente na Rodovia Rio-Santos, em Bertioga, litoral paulista, resultou na morte de dois irmãos, com idades de 6 e 19 anos. O incidente ocorreu por volta das 22h e envolveu três veículos, segundo informações da Polícia Militar Rodoviária.

De acordo com relatos obtidos pelo portal g1, o carro das vítimas foi colidido durante uma manobra de ultrapassagem realizada por outro motorista que, após o impacto, evadiu-se do local. A esposa do condutor fugido ficou gravemente ferida dentro do automóvel.

Após ser atingido, o veículo das vítimas perdeu o controle e colidiu lateralmente com um terceiro carro, nas proximidades do quilômetro 219 da rodovia. Os ocupantes deste terceiro veículo sofreram apenas ferimentos leves.

A equipe policial encontrou no veículo abandonado os documentos pessoais do motorista responsável pela colisão, além de um cooler com bebidas alcoólicas.

No momento da colisão, havia outras três pessoas no carro das vítimas. Todas foram socorridas e levadas ao Hospital Municipal de Bertioga. Conforme informações do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), que administra a unidade hospitalar, tanto o menino de 6 anos quanto o jovem de 19 chegaram ao hospital em estado crítico, em parada cardiorrespiratória. Infelizmente, não resistiram aos ferimentos.

Uma terceira vítima, uma mulher de 39 anos cujo nome não foi divulgado, também foi internada em estado grave e aguarda transferência para uma unidade hospitalar mais equipada através da central de regulação. Os outros dois ocupantes do veículo, incluindo um adolescente de 14 anos, receberam atendimento médico, passaram por exames e foram liberados posteriormente.

A Prefeitura de Bertioga foi contatada para se pronunciar sobre a situação dos pacientes internados, mas até o fechamento desta reportagem não houve resposta. Em comunicado, a Concessionária Novo Litoral (CNL) informou que mobilizou recursos para a gestão da ocorrência e prestou suporte com guincho e resgate. Além disso, a empresa realizou inspeções no tráfego para sinalizar a área afetada e assegurar a fluidez no trânsito local, que foi totalmente liberado às 23h45.

O trágico acidente levanta questões sobre a segurança nas estradas e as responsabilidades dos motoristas em situações críticas.