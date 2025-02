Motorista bêbado atropela e mata idosa em Carapicuíba (SP)

Na última terça-feira (25), um trágico acidente ocorreu em Carapicuíba, na Grande São Paulo, resultando na morte de uma idosa de 69 anos. A vítima, identificada como Marilene Zeatto, estava retornando de um culto religioso quando foi atropelada por um motorista embriagado.

O condutor do veículo, Guilherme Paulo Macedo, é acusado de ter consumido álcool por várias horas antes de assumir a direção. Testemunhas relataram que o motorista estava acompanhado por dois amigos e, durante esse período, ingeriram uma garrafa de uísque e uma garrafa de gin.

Após o atropelamento, que não apenas vitimou Marilene mas também feriu um homem que se encontrava nas proximidades, Guilherme fugiu da cena do crime. Ele dirigiu em contramão e colidiu com outra pessoa enquanto tentava escapar. O homem que estava na calçada sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para prestar depoimento.

Guilherme abandonou o veículo em um condomínio próximo e tentou se esconder. No entanto, a polícia rapidamente localizou tanto o carro quanto o motorista. Durante a abordagem policial, Guilherme foi encontrado adormecido dentro da viatura. O delegado Marcelo José do Prado confirmou que ele estava completamente embriagado e precisou ser acordado para descer da viatura na delegacia.

As autoridades realizaram a prisão em flagrante de Guilherme pelos crimes de homicídio com dolo eventual e lesão corporal. A polícia informou que os amigos que o acompanhavam no momento do acidente foram liberados após prestarem seus depoimentos.

O velório de Marilene Zeatto está agendado para esta quinta-feira (27) no Cemitério Municipal de Carapicuíba. Até o momento, a defesa de Guilherme não foi localizada para comentar sobre o caso.