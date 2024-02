Motorista bêbado atropela cerca de 30 pessoas em bloco de carnaval em MG

Cerca de 30 pessoas foram atropeladas na noite desta sexta-feira (9) durante um bloco de carnaval em São Gonçalo do Rio Abaixo (MG). O motorista estava bêbado, segundo a Polícia Militar. Atropelamento aconteceu na avenida central da cidade.

Duas pessoas ficaram feridas em estado grave. Elas foram transferidas para o Hospital João 23, em Belo Horizonte. As demais vítimas foram levadas para o hospital da cidade.

Motorista foi agredido por pessoas no local. O início de linchamento foi contido com a chegada da Polícia Militar. Ele precisou ser socorrido ao hospital.

Prefeitura lamentou acidente e citou dificuldades por hospitais lotados por causa da dengue. Em nota, a administração municipal disse estar comprometida em oferecer assistência às vítimas. “Elas estão recebendo atendimento e estão sob monitoramento no hospital local de São Gonçalo do Rio Abaixo. Adicionalmente, em meio às dificuldades impostas pelos hospitais lotados devido a casos de dengue, a Prefeitura e a Secretaria de Saúde estão atuando em esforço conjunto para garantir que todas as pessoas que necessitam de remoção sejam transferidas.”