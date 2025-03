Motores elétricos impulsionam a produção cafeeira no Brasil

O Brasil é líder na produção global de café, sendo responsável por uma parcela significativa do mercado. No entanto, em 2025, a produção brasileira deve atingir 51,8 milhões de sacas de 60 kg, representando uma queda de 4,4% em relação ao ano anterior, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Ainda assim, o setor cafeeiro segue crescendo em faturamento, com a indústria registrando um aumento de 60,85% nas vendas internas em 2024, totalizando R$ 36,8 bilhões, conforme dados da Associação Brasileira da Indústria do Café (Abic).

A cadeia produtiva do café enfrenta desafios que vão desde a qualidade da terra até as oscilações no fornecimento de energia elétrica. Para manter a competitividade e a produtividade, é essencial contar com equipamentos modernos e eficientes. Drauzio Menezes, diretor da Hercules Motores Elétricos, explica que os motores elétricos desempenham um papel fundamental em diversas etapas do cultivo e da colheita, sendo utilizados em descascadores, transportadores, secadores, moedores e trituradores. “Esses equipamentos precisam ser compatíveis com o índice de rendimento e com o fornecimento elétrico da região. Durante a produção, o uso do motor elétrico adequado à fazenda é um fator determinante para o sucesso da safra”, afirma.

A modernização do setor cafeeiro passa por investimentos em tecnologias para otimizar processos e reduzir perdas. “O uso de motores elétricos inadequados pode comprometer a produtividade e impactar os lucros, alerta Menezes. Para evitar falhas frequentes e melhorar o desempenho, a adoção de motores tecnológicos e eficientes tem sido uma prioridade”, ressalta o diretor.

Segundo o diretor, a Hercules Motores Elétricos oferece soluções inovadoras para atender às demandas do setor. “Sabemos que descascadores e transportadores são equipamentos pesados. Pensando nisso, nossos motores são injetados em alumínio, tornando-os mais leves e facilitando o manuseio em caso de manutenção elétrica. Além disso, para os fabricantes de equipamentos de café, oferecemos motores com dois anos de garantia”, destaca Menezes.

A busca por maior eficiência produtiva e sustentabilidade na cafeicultura exige investimentos constantes em equipamentos modernos. “Com a adoção de motores elétricos mais avançados, os produtores podem garantir maior qualidade na safra, reduzir custos operacionais e manter a competitividade no mercado global de café”, completa Menezes.