Motociclista empinando moto mata pedestre em MG

Um trágico acidente envolvendo um pedestre e um motociclista foi registrado no bairro Mariana Martins, em Nova Serrana. O incidente ocorreu na tarde da última terça-feira (12), quando Valdevino Ferreira da Silva Lauar, de 51 anos, foi atingido por uma motocicleta conduzida de maneira imprudente. Segundo relatos de testemunhas à Polícia Militar, o piloto realizava manobras arriscadas e empinava a moto em alta velocidade no momento do impacto.

Após o atropelamento, o motociclista fugiu do local sem prestar assistência à vítima. Valdevino, conhecido por amigos e familiares como Divino, foi rapidamente socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao hospital. Apesar dos esforços médicos, ele não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. Seu velório e sepultamento ocorreram na quinta-feira (14).

A Polícia Militar está em busca do responsável pelo acidente e já possui informações sobre a identificação da motocicleta envolvida. O caso está sendo tratado com prioridade pelas autoridades locais, que solicitam a colaboração da comunidade para localizar o motorista foragido.

Este incidente reacende o alerta sobre os perigos associados à condução irresponsável e reforça a necessidade de medidas mais rígidas para coibir práticas perigosas nas vias urbanas. A comunidade aguarda por justiça para Divino, enquanto as investigações prosseguem na tentativa de capturar o infrator.

