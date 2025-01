Motociclista é atropelado e arrastado por PMs após fuga em São Paulo

Um episódio alarmante envolvendo policiais militares foi registrado na zona leste de São Paulo, onde um motociclista foi flagrado sendo arrastado por uma viatura da Polícia Militar e posteriormente atropelado.

O ocorrido se deu na última quinta-feira, dia 2, no Jardim Nova Vitória, após o motociclista desobedecer uma ordem de parada emitida pela Polícia Militar. Durante a tentativa de fuga, o homem perdeu o controle da moto e colidiu com um poste na Rua Anecy Rocha, vindo a cair ao solo.

Imagens gravadas por moradores da região capturaram o momento em que três agentes da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) se envolvem na situação. Um dos policiais é visto empurrando sua motocicleta sobre o corpo do suspeito, passando com a roda dianteira sobre ele. Em seguida, outro agente se aproxima e puxa o homem pelo braço, arrastando-o pelo asfalto, enquanto gritos de indignação podem ser ouvidos entre os presentes.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) divulgou uma nota informando que uma investigação está em andamento para apurar os fatos relatados. Segundo a nota, as imagens estão sob análise da Polícia Militar, que avaliará as circunstâncias do incidente e tomará as devidas providências em relação ao comportamento dos policiais envolvidos. O comunicado também destacou que o motociclista, ao trafegar sem capacete, desobedeceu à ordem de parada e tentou escapar das autoridades, resultando na queda da motocicleta.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do motociclista após o incidente.