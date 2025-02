Motociclista é atingido por linha de pipa cortante na Rodovia Anchieta, em SP

No último domingo (23), um grave acidente envolvendo um motociclista foi registrado na Rodovia Anchieta (SP-150), em São Bernardo do Campo. Carlos Eduardo Pispico, um empresário de 38 anos residente em São Caetano do Sul, estava retornando do Guarujá quando se tornou vítima de uma linha de pipa, conhecida por seu potencial cortante.

O incidente ocorreu por volta das 9h da manhã, quando Carlos trafegava no sentido São Paulo e avistou uma pipa caindo na pista oposta. Ao perceber que a linha da pipa poderia atingi-lo, ele tentou proteger o rosto com a mão esquerda. Contudo, a linha chilena cortou a luva que usava, resultando em um ferimento profundo que afetou não apenas a pele, mas também os tendões e nervos de sua mão.

Imediatamente após o acidente, Carlos foi socorrido e levado ao Pronto-Socorro de São Bernardo do Campo. Posteriormente, ele foi transferido para um hospital em São Caetano do Sul, onde se preparará para uma cirurgia destinada à reconstrução dos tendões e nervos lesionados. Em sua recuperação, Carlos expressou sua gratidão por ter escapado de uma situação que poderia ter resultado em ferimentos mais graves, afirmando: “Agradeço a Deus por ter me livrado de um acidente que poderia ter sido muito mais trágico e até fatal”.

O empresário enfatizou a necessidade de conscientização sobre os riscos associados ao uso de linhas cortantes: “Queria pedir para as pessoas que fazem uso desse tipo de linha que pensem nas consequências que ela pode causar”.

De acordo com relatos, o acidente foi causado pela linha chilena, que possui um poder de corte significativamente superior ao cerol tradicional. Este tipo de linha é frequentemente associado a acidentes graves, especialmente durante períodos de férias e ventos fortes. Apesar da proibição legal, a linha chilena continua acessível online e é utilizada em competições de pipas.

As autoridades têm ressaltado a importância de campanhas educativas e do uso de equipamentos de segurança para prevenir tais incidentes, que podem resultar em cortes severos em áreas vitais do corpo. A composição da linha chilena, que inclui pó de vidro ou ferro, torna-a extremamente perigosa, podendo provocar lesões fatais.

Conforme estipulado pelo artigo 132 do Código Penal brasileiro, o uso da linha chilena é considerado crime e sua fabricação ou venda pode resultar em detenção.