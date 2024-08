Motocicleta dublê é aprendida por policiais militares da Rocam em Diadema

Sexta-feira 02/08/24 policiais militares da Força Tática – ROCAM do 24⁰ Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, durante o patrulhamento pela área central em Diadema visualizaram dois indivíduos na via pública, um deles sobre uma motocicleta , Yamaha/ Fazer e o outro dando partida em uma motocicleta, Honda/Twister. Um dos suspeitos ao perceber a presença da equipe policial abandonou a motocicleta “Twister” e subiu na garupa da” Fazer” a fim de fugirem da abordagem, porém sem sucesso, foram alcançados, abordados e detidos.

Realizada a busca pessoal nada de ilícito foi localizado com os infratores, porém na vistoria veicular foi constatado o número do chassi da “Twister” adulterado, que após pesquisa do emplacamento via COPOM, retornou a motocicleta ser do Estado de Minas Gerais, sendo contatada a proprietária que relatou sua motocicleta estar estacionada na garagem de sua residência, o que confirmou o “dublê”.

Ocorrência apresentada no 3⁰ Distrito Policial de Diadema Delegado de plantão registrou o BOPC de Receptação e Adulteração de chassi, permanecendo os autores a disposição da justiça, sendo a motocicleta ilícita apreendida.