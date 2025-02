Motoboys no DF causam tumulto após reclamação de barulho, destruindo portão de residência

No último domingo (2), um incidente preocupante ocorreu em Taguatinga, no Distrito Federal, onde um grupo de motoboys se dirigiu à residência de uma família, protagonizando um “buzinaço” que culminou na destruição do portão da casa.

De acordo com relatos de moradores locais, a origem da confusão remonta ao sábado anterior, quando um motoboy realizou entregas na região e fez barulho excessivo ao buzinar em frente à casa. A moradora, incomodada com a situação, solicitou ao entregador que cessasse o ruído. A resposta foi hostil, e o motoboy ameaçou retornar após se afastar.

No dia seguinte, como prometido, o motoboy retornou acompanhado por outros colegas. O grupo iniciou uma série de buzinaços e, segundo as imagens gravadas por testemunhas, atacou fisicamente o portão da residência, chutando e empurrando até que ele se quebrasse.

A situação foi registrada pelas autoridades na delegacia de Taguatinga. Em comunicado à imprensa nesta segunda-feira (3), o delegado responsável pelo caso afirmou que o motoboy envolvido na discussão inicial já foi identificado e será convocado para prestar esclarecimentos sobre os acontecimentos.

Esse incidente levanta questões sobre a segurança e a convivência pacífica nas comunidades urbanas, além de evidenciar os desafios enfrentados por motoristas de entrega que atuam sob pressão constante. As investigações continuam enquanto as autoridades buscam garantir que situações semelhantes não voltem a ocorrer.