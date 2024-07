Motoboy desaparece no mar após tentar salvar namorada de afogamento

Um motoboy desapareceu no mar após ajudar a namorada a se salvar de um afogamento em Guarujá, no litoral de São Paulo.

Bruno de Souza Araujo, de 24 anos, está desaparecido desde domingo (28). O Grupamento de Bombeiros Marítimo informou ao UOL que as buscas continuam nesta quarta-feira (13) na Praia do Mar Casado.

O motoboy teria salvado a namorada de um afogamento momentos antes. Ele, a companheira e outros familiares foram até as pedras perto de montanhas e pularam no mar em seguida, de acordo com os bombeiros.

A corporação foi acionada sobre um afogamento e foi até o local. ”Cheguei lá e eles me apontaram a direção onde o Bruno estava. Acredito que eles não tenham o conhecimento de água”, contou um dos agentes.

A tia de Bruno, Tatiana Araujo foi até Guarujá para acompanhar o caso. ”Estou aqui e não tem nenhum bombeiro agora fazendo buscas. Vou até a prefeitura para fazer barulho e ver se tenho alguma resposta”, relatou.