Moto roubada é recuperada e devolvida à proprietária

Hoje (15), uma equipe do Rádio Patrulhamento com Motocicleta do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, durante patrulhamento com vistas a roubos de carga, recebeu uma denúncia informando que dois indivíduos estariam praticando roubo de carga no bairro Jardim São Norberto, na zona sul de São Paulo/SP.

Durante as buscas, os policiais visualizaram dois indivíduos em uma motocicleta, cujas características coincidiam com as informações repassadas. Ambos estavam sem capacete e a motocicleta estava com a placa levantada. Foi dada voz de parada, que foi desobedecida, iniciando um breve acompanhamento.

Os indivíduos perderam o controle e caíram ao solo, fugindo a pé por uma viela. A equipe solicitou apoio e realizou um cerco na área, mas os suspeitos não foram capturados. Em consulta via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar), verificou-se que a motocicleta era produto de um roubo ocorrido ontem (14).

A motocicleta foi conduzida ao 101º Distrito Policial e, posteriormente, devolvida à proprietária.