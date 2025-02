“Motinha 2.0” de Dennis e Luísa Sonza entra no Top 5 do Spotify Brasil

Às vésperas do Carnaval, “Motinha 2.0 (Mete Marcha)” segue em ascensão e entra de vez na disputa pelo hit da temporada! A parceria entre Dennis e Luísa Sonza acaba de alcançar o Top 5 do Spotify Brasil, consolidando-se como um dos maiores sucessos do momento. A música também cresce no cenário internacional, ocupando a 17ª posição no Spotify Portugal.

Com mais de 25 milhões de streams combinados entre áudio e vídeo, Motinha 2.0 já garantiu o certificado de Disco de Ouro no Brasil. O hit domina os rankings das plataformas: ocupa a 4ª posição no Apple Music Brasil, está entre as músicas em alta no YouTube (#5) e foi a 2ª maior estreia musical da semana na plataforma. No Deezer Brasil, figura em #6, enquanto no Amazon Music Brasil aparece no #25.

Com um beat contagiante e um sample do clássico “Dança da Motinha”, produzido por Dennis no ano 2000, Motinha 2.0 já embala festas e blocos pelo país, reforçando o impacto do funk na cena musical e consolidando Dennis e Luísa Sonza como fortes candidatos ao hit do Carnaval.

Neste domingo (23), Luísa e DENNIS se reuniram para a primeira performance conjunta da faixa, para mais de 120 mil pessoas, durante o bloco “Modo Surto”, em São Paulo.