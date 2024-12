Mostra Violas Brasileiras: Linguagens acontece dias 18 e 19 em São Paulo

As várias linguagens e estilos das violas brasileiras serão apresentadas por grandes representantes do instrumento da atualidade no país na Mostra Violas Brasileiras: Linguagens que acontecerá nos próximos dias 18 e 19 de dezembro, às 18h30, no Teatro Leopoldo Fróes, em São Paulo. Os ingressos gratuitos podem ser retirados uma hora antes na bilheteria do teatro na avenida João Dias, 822, Santo Amaro.

Para iniciar a imersão nesse universo musical, no primeiro dia do evento, quarta-feira (18), os participantes serão os violeiros Moreno Overá, de São Luiz de Paraitinga (SP); Wilson Dias, do Vale do Jequitinhonha (MG) e Hugo Linns, de Recife (PE). Na quinta-feira (19), será a vez do público assistir as apresentações de Bruno Sanches, de Regente Feijó (SP); da violeira Mel Moraes, de Socorro (SP); Fabrício Conde, de Juiz de Fora (MG) e Ivan Vilela, de Itajubá (MG).

A Mostra Violas Brasileiras: Linguagens é uma realização da Produtora Violas Brasileiras em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Para Júlio José, coordenador do Projeto Violas Brasileiras, a viola é mais que simplesmente um instrumento de cada região. “Nós vimos nascer e crescer os diferentes estilos que foram sendo desenvolvidos por violeiros e violeiras de todo o país. Sendo assim, iniciamos com o evento 1ª Mostra Violas Brasileiras, com foco nos instrumentos, nas 8 violas que compõem basicamente essa família: a caipira, a de cocho, a caiçara, a de repentista, a viola de Buriti, a viola machete, a viola de 12 cordas e a viola de cabaça”, explica.

Já no evento Violas Brasileiras: Linguagens, ele afirma que o foco é no estilo do violeiro ou violeira e a linguagem que foi criada a partir da história de cada artista. “Escolhemos violeiros com linguagens marcantes, linguagens bem próprias, formas originais de tocar e de se expressar no mesmo instrumento. Será uma viagem sensorial e um encontro de gigantes das violas brasileiras”, pontua. Ele afirma que o objetivo do evento é incentivar violeiros e violeiras de todo o país a explorarem o potencial das Violas Brasileiras. “E valorizar as comunidades rurais por trás de cada viola, trabalhadores e trabalhadoras que fazem essa resistência cultural e de onde todos bebem direto da fonte”. Para saber mais, acompanhe no Youtube e nas redes sociais @projetoviolasbrasileiras.

Serviço:

Mostra Violas Brasileiras: Linguagens

Data: Dias 18 e 19 de dezembro de 2024

Horário: Às 18h30

Local: Teatro Leopoldo Froes (Av. João Dias, 822 – Santo Amaro/São Paulo)

Ingressos gratuitos: Retirada uma hora antes na bilheteria do teatro