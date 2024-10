Mostra Internacional de Cinema em SP tem 25% dos filmes dirigidos por mulheres

Com cada vez mais espaço em festivais internacionais, produções dirigidas por mulheres representam aproximadamente uma em cada quatro obras da exibidas na 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

Esta edição reúne pouco mais de cem trabalhos de mulheres entre os 419 selecionados.

Mesmo sendo possível encontrar filmes de diretoras em todas as páginas do Guia, listamos aqui alguns destaques de realizadoras iniciantes e veteranas para quem quer prestigiar o cinema feito por mulheres.



Blue Sun Palace

EUA, 2024. Dir.: Constance Tsang. Com: Ke-Xi Wu, Lee Kang Sheng, Haixpeng Xu e Min Han Hsieh, 116 min. 14 anos

Duas massagistas estrangeiras em Nova York desenvolvem uma forte amizade baseada na confiança e no compartilhamento de vivências comuns. O filme é o primeiro longa da diretora.

Dias 19, às 15h15 (Cinesystem Frei Caneca 2); 21, às 15h20 (Espaço Augusta 4); e 27, às 21h40 (Cinesystem Frei Caneca 6)

Capitães de Abril

Portugal 2000. Dir.: Maria de Medeiros. Com: Stefano Accorsi, Maria de Medeiros, Frédéric Pierrot. 124 min. 14 anos

O filme destaca a madrugada de 25 de abril de 1974 em Portugal, quando despontou a Revolução dos Cravos, movimento político pacífico responsável por encerrar a ditadura de Antônio Salazar. Prêmio do júri de melhor filme da 24ª Mostra.

Dias 19, às 18h (Cinemateca – Sala Grande Otelo); 25, às 21h50 (Cinesystem Frei Caneca 2); 28, às 19h15 (Cinesystem Frei Caneca 6)

O Clube das Mulheres de Negócios

Brasil, 2024. Dir.: Anna Muylaert. Com: Rafael Vitti, Luis Miranda e Irene Ravache. 95 min. 14 anos

Em um universo em que os papéis de gênero são invertidos, a fuga de três onças do cativeiro provoca uma crise no comando de um clube de campo frequentado pela alta sociedade.

Dias 29, às 20h50 (Cinesesc); e 30, às 14h (Espaço Augusta 1)

Um Dia Antes de Todos os Outros

Brasil, 2024. Dir.: Fernanda Bond e Valentina Homem. Com: Clarissa Pinheiro, Marianna Bittencourt e Elvira Helena. 73 min. 14 anos

Uma trabalhadora doméstica descobre que a mulher que foi sua patroa por 20 anos será internada em um asilo, o que a obriga ria retornar às pressas para sua cidade natal. Uma visita inesperada intensifica a situação.

Dias 24, às 22h10 (Reserva Cultural 2); e 28, às 16h30 (Cinesystem Frei Caneca 4)

Dormir de Olhos Abertos

Brasil/Taiwan/Argentina/Alemanha, 2024. Dir.: Nele Wohlatz. Com: Chen Xiao Xin, Wang Shin-Hong e Liao Kai Ro. 97 min. 12 anos

De férias no Brasil, a turista Kai descobre a história de um grupo de trabalhadores chineses em um prédio de luxo enquanto tenta reencontrar uma loja que visitou nos primeiros dias de viagem.

Dias 28, às 21h45 (Reserva Cultural 2); e 29, às 15h50 (IMS Paulista)

Kalak

Dinamarca/Groenlândia/Suécia/Noruega/Finlândia/Holanda, 2023. Dir.: Isabella Eklöf. Com: Maria Ekerhovd, Gary Cranner e Erik Glijnis. 120 min. 18 anos

Vítima de abuso sexual pelo pai durante a adolescência, o enfermeiro Jan decide fazer parte de uma comunidade sexualmente liberal na Groenlândia em uma tentativa de lidar com o trauma. Prêmio do júri e fotografia no Festival de San Sebástian.

Dias 19, às 13h (Cinesystem Frei Caneca 6); 24, às 17h40 (Espaço Augusta 4); 25, às 16h40 (Cinesystem Frei Caneca 3); e 30, às 21h40 (Cinesystem Frei Caneca 5)

Lidando com os Mortos

Handtering av Udode. Noruega, 2024. Dir.: Thea Hvistendahl. Com: Anders Danielsen Lie, Renate Reinsve e Bjørn Sundquist. 97 min. 16 anos

O drama com elementos de terror apresenta três histórias entrelaçadas para mostrar as consequências do despertar repentino de um grupo de pessoas mortas em Oslo, na Noruega.

Dias 18, às 13h (Reserva Cultural 1); e 19, às 18h40 (Cinesesc); e 28, às 20h50 (Cinesystem Frei Caneca 1)

Lua

Mond. Áustria, 2024. Dir.: Kurdwin Ayub. Com: Florentina Holzinger, Andria Tayeh e Celina Antwan. 92 min. 16 anos

Uma atleta de MMA austríaca, que é contratada para treinar três jovens no Oriente Médio, passa a questionar a motivação de seu empregador. Vencedor do prêmio especial do júri no Festival de Locarno.

Dias 20, às 18h10 (IMS Paulista); 23, às 14h15 (Cinesystem Frei Caneca 4); 25, às 17h50 (Cinesystem Frei Caneca 2); 26, às 19h (Reserva Cultural 1)

Mamífera

Espanha 2024. Dir.: Liliana Torres. Com: Maria Rodríguez Soto, Enric Auquer e Ruth Llopis. 115 min

Uma gravidez inesperada leva Lola a questionar suas convicções pessoais e relações familiares. Prêmio especial do júri do festival South by Southwest.

Dias 20, às 18h35 (Cinesystem Frei Caneca 1); 22, às 14h40 (Reserva Cultural 1); 25, às 13h (Cinesystem Frei Caneca 4); e 26, às 22h20 (Cinesystem Frei Caneca 3)

Manas

Brasil 2024. Dir.: Marianna Brennand. Com: Jamilli Correa, Rômulo Braga e Dira Paes. 101 min.14 anos

Uma adolescente ribeirinha, que admirava a irmã casada, começa a perceber as violências sofridas pelas mulheres ao seu redor. Vencedor do prêmio de direção da Jornada dos Autores do Festival de Veneza.

Dias 19, às 20h50 (Cinesesc); e 25, às 15h45 (Reserva Cultural 2)

Obrigado por Escolher o Nosso Banco

Thank You for Banking with Us. Palestina/Alemanha, 2024. Dir.: Laila Abbas. Com: Yasmine Al Massri, Clara Khoury e Kamel El Basha. 93 min. 14 anos

Duas irmãs decidem deixar as diferenças de lado para garantir o direito de ambas ao dinheiro deixado pelo falecido pai. Segundo a lei local, o irmão homem teria direito ao dobro da quantia destinada às mulheres.

Dias 20, às 14h (Kinoplex Itaim 1); e 22, às 21h45 (Espaço Augusta 1)

Os Pequenos Amores

Los Pequeños Amores. Espanha/França, 2023. Dir.: Celia Rico Clavellino. Com: María Vázquez, Adriana Ozores e Aimar Vega. 95 min. 16 anos

Uma mulher cancela os planos de férias para cuidar da mãe que sofreu um acidente doméstico. A convivência forçada entre as duas traz incômodos e revelações.

Dias 18, às 13h30 (Cinesystem Frei Caneca 2); 19, às 16h10 (Cinemateca – Sala Grande Otelo); 22, às 17h45 (Reserva Cultural 2); e 28, às 20h (Cine Satyros Bijou)

Salve Maria

Espanha, 2024. Dir.: Mar Coll. Com: Laura Weissmahr e Oriol Pla. 112 min. 16 anos

Ao ler uma notícia de uma mulher que afogou os filhos gêmeos na banheira, uma mãe de primeira viagem começa a ter pensamentos perturbadores. Baseado no livro “Mothers Don’t”, de Katixa Agirre.

Dias 20, às 18h05 (Cinesystem Frei Caneca 5); 22, às 18h35 (Kinoplex Itaim 1); 25, às 15h10 (Cinesystem Frei Caneca 4); 29, às 14h45 (Reserva Cultural 1)

Samia

Itália/Alemanha/Bélgica, 2024. Dir.: Yasemin Şamdereli. Com: Ilham Mohamed Osman, Riyan Roble e Fathia Mohamed Absie. 102 min. 16 anos

Baseado na história real da atleta somali Samia Yusuf Omar, o filme mostra como a jovem enfrentou os tabus de um país em que mulheres são impedidas de correr para realizar seu sonho de competir nos Jogos Olímpicos.

Dias 23, às 17h45 (Cinesystem Frei Caneca 4); 27, às 13h30 (Espaço Augusta 4); 29, às 20h (Reserva Cultural 2); e 30, às 16h (Cinemateca – Sala Grande Otelo)

O Vaqueiro

El Vaquero. Colômbia/Reino Unido, 2024. Dir.: Emma Rozanski. Com: Natalia Cortés Rocha, Pony e Paola Abril. 93 min. Livre

Uma mulher assume lentamente a identidade de um vaqueiro quando encontra um cavalo perdido e cria uma identificação intensa com o animal. Mesmo que a mudança afete suas relações pessoais, ela não desiste da nova personalidade.

Dias 18, às 21h40 (Espaço Augusta 4); 19, às 15h30 (Cineclube Cortina); e 29, às 18h45 (Cinemateca – Sala Oscarito)

Os Vislumbres

Los Destellos. Espanha, 2024. Dir.: Pilar Palomero. Com: Patricia López Arnaiz, Antonio de la Torre e Marina Guerola. 100 min

Para satisfazer um desejo da filha, Isabel aceita visitar o ex-marido que está doente. Os encontros constantes a fazem repensar o fim do relacionamento e também o presente.

Dias 20, às 17h (Cinesystem Frei Caneca 2); 24, às 18h (Espaço Augusta 1); e 28, às 15h10 (Reserva Cultural 2)