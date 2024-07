Mostra imersiva Eu Vejo Assim explora o mundo de crianças com Síndrome de Down

Uma exposição imersiva de artes visuais sobre o universo imaginativo de crianças com Síndrome de Down. Essa é proposta do Eu Vejo Assim, projeto cultural apresentado pelo Ministério da Cultura e pela Montenegro Produções, por meio de Lei de Incentivo à Cultura, que vai iniciar, em breve, sua segunda edição, com possibilidade de uma turnê nacional. A exposição, que busca aproximar as pessoas e o universo dos portadores da rara condição, será construída a partir de vivências entre artistas e crianças com Síndrome de Down, que se expressaram por meio de ilustrações e fotografias.

A primeira fase do projeto, que foi realizada em junho de 2024, na cidade de Curitiba, contou com oficinas de observação e o registro do dia a dia de 50 crianças acompanhando seus sonhos e aventuras. Por meio da ilustração, da dança e da contação de histórias as crianças mostraram como percebem o mundo a sua volta por meio de estímulos lúdicos, apresentando ao público visões particulares do seu mundo ideal.

Já na segunda fase, os desenhos que melhor traduzem o conceito da iniciativa serão escolhidos para intervenções artísticas nas imagens. “A mostra Eu Vejo Assim irá apresentar um recorte da imensidão de ideias, imagens, encantamentos e sorrisos que pudemos vivenciar nas oficinas criativas. O universo que eles nos mostraram é lindo, alegre e puro”, comenta Camila Guanabara, produtora executiva. “O projeto traz um recorte simbólico do imaginário infantil, trazendo em suas composições os sonhos, as alegrias, os medos e as grandes inspirações dessas mentes tão genuínas. Fazer parte desse processo criativo é um grande privilégio”, explica Carolina Montenegro, coordenadora geral do projeto.

Turnê nacional

A estreia da segunda edição do projeto Eu Vejo Assim, que conta com patrocínio da Coca-Cola, acontece entre os dias 05 de setembro e 05 de outubro, no Shopping Mueller, em Curitiba (PR), com visitação gratuita. O público terá acesso a recursos de videoarte e animações. Existe a possibilidade de expansão do projeto para as cidades de Belo Horizonte (MG) e Salvador (BA), que receberiam todas as etapas de produção e execução da mostra, mediante a viabilização financeira. “Estamos em busca de parcerias que nos permitam levar o Eu Vejo Assim para novas cidades nos próximos meses”, destaca Camila Guanabara.

Para mais informações sobre o projeto Eu Vejo Assim, acesse o site www.montenegroproducoes.com ou o perfil oficial da produtora nas redes sociais: @montenegroproduções. O projeto conta com produção e idealização da Montenegro Produções Culturais por meio de Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio master Coca-Cola.