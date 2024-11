Mostra fotográfica no TRE-SP retrata quilombos atendidos por projeto de inclusão eleitoral

Trinta e três fotos captadas em visitas a quilombos do estado compõem a exposição “Quilombos: RasTREando nossas origens”, inaugurada nesta segunda (11), na sede do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). As imagens foram feitas em comunidades atendidas pelo Programa de Inclusão Político-Eleitoral da Justiça Eleitoral paulista, que busca facilitar o acesso ao voto de pessoas que vivem em regiões remotas. A mostra fotográfica, aberta ao público neste mês da Consciência Negra, fica em cartaz até 31 de janeiro.

O evento de abertura contou com a participação do presidente do TRE-SP, desembargador Silmar Fernandes. A exposição, que pode ser visitada das 12h às 18h, também traz painéis com depoimentos e fotos de servidores que têm ancestrais quilombolas, em que contam as histórias de suas famílias. “O projeto busca a valorização das raízes ancestrais das pessoas negras. Temos na exposição relatos de três servidoras, mulheres que nos trouxeram relatos sensíveis sobre uma história guardada e passada de geração para geração até então apenas pela tradição oral e que neste momento entra para os registros da história da Justiça Eleitoral Paulista”, declarou.

O desembargador acrescentou que “o TRE-SP busca resgatar um pouco da memória da formação do nosso povo e da contribuição dos afrodescendentes para a construção do país e reafirma seu compromisso com a promoção da equidade racial no âmbito institucional e com a promoção da garantia do exercício do direito de voto a toda a população paulista.” A mostra está alinhada ao Pacto Nacional do Judiciário pela Equidade Racial, do qual o TRE-SP faz parte desde 2023.

As fotos que integram a mostra “Quilombos: RasTREando nossas origens” foram feitas pelo coordenador de Gestão de Imóveis do TRE-SP, Paulo Eberlein, que já ganhou prêmios de fotografia e participou de exposições. As imagens foram captadas, entre setembro e outubro de 2023, durante visitas do programa a cinco quilombos no estado: um em Eldorado, no Vale do Ribeira, e quatro em Ubatuba, no litoral norte paulista.

“Fui impactado pela riqueza imagética dessas comunidades e busquei capturar a beleza da sua gente, natureza, construções e história, no contexto do Programa de Inclusão Político-Eleitoral”, afirma o servidor. “Fiquei muito feliz em fazer parte desse projeto e ter a oportunidade de conhecer e fotografar alguns quilombos de nosso estado. Em cada sorriso registrado, a verdadeira essência de nosso trabalho em servir ao público.”

A servidora Josenira Silva Ferreira, da 90ª ZE — Pindamonhangaba, foi uma das que relatou parte da história de sua família para a exposição e disse estar emocionada ao ver a mostra. “Eu me sinto honrada, nunca imaginei que o TRE fosse dar a oportunidade de recontar parte da memória da minha ascendência. São poucas as pessoas descendentes de quilombolas que sabem da sua história. No meu caso, convivi com meu avô, que era de União dos Palmares. Mesmo sendo analfabeto, ele sabia muito da história de Zumbi e contava pra gente as histórias da Serra da Barriga [região do Quilombo dos Palmares], que pariu homens livres.”

A servidora Valdirce Brandão, da Seção de Promoção da Saúde, afirmou que recebeu com alegria e gratidão a oportunidade de contar um pedaço da sua história. “Sei que representa a de muitas outras pessoas que não se manifestaram aqui nesta exposição. Talvez não necessariamente no quesito quilombo, mas enquanto participantes de outros grupos minoritários ainda alvos de discriminação e violência. A participação na exposição chegou em um momento de busca pelas minhas raízes, resultado de um longo processo de conhecimento.”

A mostra ainda aborda trecho da história familiar da servidora Jakeline Oliveira da Silva, do Gabinete da Diretoria-Geral do Tribunal, que não pôde estar presente à inauguração da mostra. “Esses depoimentos das servidoras que têm ascendência quilombola engrandeceram muito a nossa exposição”, afirma a servidora Soraya Kodja Makhoul Dias, responsável pela curadoria da mostra. “Quisemos demonstrar, através do recurso de storytelling, o processo desde que chegamos às comunidades para fazer os atendimentos do programa de inclusão. Além das imagens em preto e branco, também por meio de fotos que trazem essa explosão de cores e texturas que há nos quilombos e que ajudam a contar o seu modo de vida.”

O evento de inauguração também contou com a presença do vice-presidente e corregedor regional eleitoral, desembargador Encinas Manfré, membros da Corte, o diretor-geral do Tribunal, Claucio Corrêa, representantes de órgãos parceiros do programa de inclusão, como Fundação Instituto de Terras e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), além de servidores do tribunal.

Inclusão eleitoral

Desde o início do Programa de Inclusão Político-Eleitoral do TRE-SP, em 2022, já foram atendidas 132 comunidades em todo o estado, sendo 15 quilombos, 72 aldeias indígenas, 43 assentamentos rurais e 2 comunidades caiçaras. O projeto, coordenado pela Secretaria de Planejamento Estratégico e de Eleições (Seplan) do TRE-SP, permitiu que moradores dessas comunidades pudessem tirar o título pela primeira vez ou regularizar a situação eleitoral.

As equipes envolvidas no projeto também fazem o mapeamento dessas comunidades e a identificação da necessidade de ações de educação eleitoral, instalação de seções eleitorais nos locais com acesso mais difícil ou providências para fornecimento de transporte no dia da eleição.

“Acho que essa exposição é importantíssima porque conseguimos não só nos aproximar dos comunidades quilombolas quando fazemos o atendimento presencialmente nas comunidades, como agora também trazemos essa história para dentro do Tribunal, contextualizando e destacando a valorização da ancestralidade negra”, afirma a secretária da Seplan, Regina Rufino.

Nas eleições municipais de 2024, pela primeira vez os candidatos e candidatas puderam se identificar como quilombolas. No estado de São Paulo, foram 299 candidatos, dos quais foram eleitos um prefeito quilombola, em Barra do Turvo (Dr. Victor Maruyama, do Podemos), um vice-prefeito, em Sarapuí (Francisco de Almeida, do MDB), e 20 vereadores nos seguintes municípios: Álvares Machado (uma mulher), Barra do Turvo, Boituva, Eldorado (três), Embu-Guaçu (dois), Jacupiranga, Mauá, Miguelópolis, Nantes, Nova Europa, Ocuaçu, Platina, São João de Iracema (dois, sendo uma mulher), Taquara, Taubaté e Ubatuba.

Exposição “Quilombos: RasTREando nossas origens”

Onde: Espaço Democrático Poeta Paulo Bomfim

Endereço: Rua Francisca Miquelina, 123, térreo

Período de visitação: 12 de novembro a 31 de janeiro

Horário de visitação: das 12h às 18h