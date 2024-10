Mostra em Ribeirão Pires reúne workshop, exposição, música e audiovisual

O artista visual ribeiraopirense Thiago Vaz organiza, no dia 26 de outubro, na Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires (Emarp), a Mostra Estância da Luz, que reúne uma série de atividades de diferentes linguagens artísticas, com objetivo de encerrar o projeto financiado pela Lei Paulo Gustavo.

Às 14 horas, acontece a abertura da exposição fotográfica Estância da Luz, com a apresentação dos trabalhos feitos pelos artistas e estudantes que participaram do projeto. Na sequência, das 16h às 18h, acontece mais um dia do workshop Percurso de Luz, que usa a técnica de light painting para produção de imagens noturnas que utilizam o movimento da luz para criar uma série de efeitos visuais.

Na sequência, às 19h, o músico e compositor Marcelo Capozzi, responsável pela trilha sonora do curta-metragem Caguaçu, fará um pocket show ao vivo. E às 19h30, a Mostra se encerra com a exibição dos curtas-metragens Caguaçu, Trilogia da Luz e Estância da Luz.

O curta-metragem de animação Caguaçu, em produção desde o primeiro semestre deste ano, narra a história demográfica e hidrográfica de Ribeirão Pires. O personagem principal, uma garça, representa um ser onipresente na região. No filme, a ave testemunha as transformações desde a sua presença na vida selvagem até os tempos atuais, dando exemplo de resistência e resiliência em meio às transformações de seu território original. Os outros curtas são resultado dos trabalhos realizados nos workshops do projeto.

Segundo Vaz, a Mostra encerra o projeto apresentando uma série de obras utilizando técnicas multimídia e criativa para retratar o patrimônio natural, material, cultural e histórico da Estância Turística. “Buscamos unir fotografia noturna, vídeo com performance visual e manipulação de objetos luminosos como lanternas, bastões de luz, fitas de LED e até drones, para contar histórias visuais da cidade”, destaca.

Thiago Vaz integra o Coletivo Multimídia Graffiti com Pipoca que desde 2004 vem formando pessoas, criando filmes, animações e possibilidades por meio do grafite, da fotografia e do audiovisual. Os artistas Jeronimo Vilhena e André Gustavo de Castro Matos que formam o coletivo estarão ao lado de Vaz na elaboração dos workshops e na realização da animação.

Serviço

Mostra Estância da Luz

Dia 26/10, sábado, a partir das 14h

Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires – EMARP

Rua Yutaka Ishihara, 218 – Pastoril, Ribeirão Pires – SP