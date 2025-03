Mostra de teatro itinerante conscientiza crianças sobre a prevenção da dengue

Em 2024, o Brasil registrou mais de seis mil mortes provocadas por dengue, o que corresponde a um aumento de mais de 400% em relação ao ano anterior, de acordo com dados do Painel de Monitoramento de Arboviroses do Ministério da Saúde. No ranking dos estados, São Paulo liderou com dois milhões de casos prováveis, sendo a unidade federativa com o maior número do país.

Nesse cenário, iniciativas que contribuem para a prevenção e o combate ao Aedes aegypti – que além da dengue, transmite os vírus causadores da febre chikungunya e da zika –, se mostram fundamentais. Um estudo do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), publicado em 2024, mostrou que apenas comunicar a importância de “evitar água parada” não é suficiente para conscientizar as pessoas e que é preciso pensar em novos formatos de comunicação “para gerar atenção, intenção de agir e adoção do comportamento entre a população”.

Pensando em promover essa conscientização desde a infância, o espetáculo “Vou daqui, vou pra lá, cada coisa em seu lugar”, realizado pela OAK – Educação e Cultura, tem levado noções de prevenção e proteção permanentes contra o mosquito da dengue de forma lúdica e divertida para crianças, em sua maioria de áreas periféricas, do estado de São Paulo. Entre fevereiro e abril de 2025, serão realizadas 78 apresentações gratuitas em diversas unidades das Fábricas de Cultura, Programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, na zona leste da capital paulista e em outros municípios, como Santos e São Bernardo do Campo.

“Acreditamos no poder do teatro e do universo lúdico para transmitir conhecimento e estamos muito felizes em levar o projeto para as regiões periféricas da cidade de São Paulo”, conta Vera Gomes, socióloga e diretora da OAK – Educação e Cultura, empresa que busca criar, desenvolver e realizar projetos e programas que aproximem o grande público de temáticas importantes por meio do encontro entre a educação e a cultura.

Vou daqui, vou pra lá, cada coisa em seu lugar

A peça teatral conta a história de Tinha e Kito, um simpático casal de palhaços que se mudam para uma nova casa, onde tomam cuidados importantes para prevenir a proliferação do mosquito da dengue, como tirar água dos vasos das plantas e não acumular entulho no quintal.

“Foi um momento muito enriquecedor”, conta a gerente de uma instituição pública de assistência social que levou um grupo de crianças para assistir à peça. “A união da cultura e do conhecimento empodera e chama à ação. Acreditamos que há esperança para o futuro quando cada um faz a sua parte”, acrescenta.

Com direção de Kleber di Lázzare e trilha sonora original de Edu Berton, o espetáculo é uma realização da OAK Educação e Cultura, produzido pela RN Produções Artísticas e tem o patrocínio da marca SBP — da Reckitt Hygiene Comercial -, além do apoio da Secretaria Estadual de Cultura por meio do Programa de Ação Cultural do estado (PROAC).

“A educação e conscientização são pilares fundamentais no combate ao Aedes aegypti, e acreditamos que a arte tem um papel essencial nesse processo. O teatro, com sua linguagem envolvente e acessível, permite que as crianças compreendam informações de maneira lúdica e impactante, tornando-se multiplicadoras dessas mensagens em suas comunidades”, afirma Fernando Guillemin Contreras, Head de Marketing da Categoria de Pesticidas na Reckitt Hygiene Comercial, detentora da marca SBP. “Com essa iniciativa, reforçamos nosso compromisso com a proteção da saúde pública, especialmente em regiões mais vulneráveis, onde a informação pode fazer toda diferença na prevenção da doença”.

O papel da arte na conscientização

Por meio do teatro, é possível proporcionar uma intensa troca de experiências e aprimorar a percepção estética, a imaginação, a consciência corporal, a intuição, a memória, a reflexão e a emoção. É o que afirma a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que norteia os currículos escolares da educação básica no Brasil. Além disso, o documento aponta que conviver com diferentes manifestações artísticas — dentre elas, o teatro – contribui para que as crianças desenvolvam “senso estético e crítico, o conhecimento de si mesmas, dos outros e da realidade que as cerca”.

“Crianças e adultos que têm acesso às informações comunicadas pela peça compartilham e colocam em prática o que aprenderam”, diz João Noronha, diretor de produção, da RN Produções. “Com cultura e diversão, vamos contribuir não apenas com a prevenção de doenças e promoção do bem-estar, mas com a democratização do acesso à arte”, complementa.

Há quase uma década conscientizando e divertindo

O espetáculo infantil “Vou daqui, vou pra lá, cada coisa em seu lugar” faz parte do projeto “Esse mosquito vai dançar”, criado em 2016 pela OAK – Educação e Cultura, em parceria com a marca de inseticidas e repelentes SBP. Tudo começou com a apresentação de 144 esquetes teatrais em escolas da rede pública da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, que buscaram orientar alunos e professores sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti. Dois anos depois, a peça teatral extrapola o ambiente escolar e ganha os palcos do Museu Catavento, em São Paulo, sendo assistida por mais de 18 mil pessoas.

De lá para cá, o projeto desembocou em diversas iniciativas de conscientização contra a dengue a partir da arte, desde a elaboração de materiais pedagógicos à produção de uma série de animação televisiva. Em 2025, a peça volta ao estado de São Paulo, dessa vez trazendo conscientização para as crianças diretamente dos palcos das Fábricas de Cultura.

Serviço

Datas: Entre 04/02/2025 e 17/04/2025

Horários: Às 10h e às 14h (sempre dois espetáculos por dia)

Local: Unidades das Fábricas de Cultura

Fevereiro

Parque Belém – Av. Celso Garcia, 2231 – Belenzinho, São Paulo/SP

Dias: 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 e 14

Sapopemba – R. Augustin Luberti, 300 – Fazenda da Juta, São Paulo/SP

Dias: 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 e 28

Dias: 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 e 28

Março

São Bernardo do Campo – Av. Armando Ítalo Setti, 70 – Baeta Neves, São Bernardo do Campo/SP

Dias: 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 e 21

Vila Curuçá – R. Pedra Dourada, 65 – Jardim Robru, São Paulo/SP

Dias: 25, 26, 27 e 28

Dias: 25, 26, 27 e 28

Abril

Itaim Paulista – R. Estudantes da China, 500 – Itaim Paulista, São Paulo/SP

Dias: 01, 02, 03 e 04

Cidade Tiradentes – R. Henriqueta Noguez Brieba, 281 – Conj. Hab. Fazenda do Carmo, São Paulo/SP

Dias: 08, 09, 10 e 11

Dias: 08, 09, 10 e 11

Santos – Pr. dos Andradas – Centro, Santos/SP

Dias: 15, 16 e 17

Dias: 15, 16 e 17

