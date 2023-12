Mostra de itens de estrelas do rock e da música pop é atração em Gramado

Um manuscrito com a letra de Wonderwall, maior sucesso do grupo inglês Oasis. A guitarra conhecida como “A Besta”, que Don Felder, dos Eagles, tocou durante a turnê milionária da banda nos anos 70, a The Long Run Tour. Um vestido que Tina Turner usou quando sua turnê Break Every Rule bateu recorde de público no Brasil, em 1988.

Essas são algumas das mais de 20 peças que fazem parte do acervo da rede Hard Rock e que podem ser vistos gratuitamente em Gramado, a partir deste mês. A mostra – que reúne figurinos, instrumentos musicais e imagens de grandes nomes da música internacional – ficará em exposição no showroom do Residence Club at The Hard Rock Hotel Gramado, antes de seus itens serem incorporados ao hotel.

O passeio pela história da música pop mundial reserva ainda atrações como figurinos de Mariah Carey e Rihanna, ao lado de guitarras que pertenceram a B.B.King, Linkin Park e à banda de apoio de Paul McCartney.

“Poder contar com parte da história da música internacional aqui em Gramado é um privilégio, uma forma de apresentar às pessoas que visitam a cidade o espírito do que será o futuro hotel e uma oportunidade única para ver essas peças raras”, afirma Wesley Reis, COO da Mundo Planalto, empresa responsável pela chegada do hotel à cidade.

O showroom do Residence Club at The Hard Rock Hotel Gramado fica na Avenida Borges de Medeiros, número 2507, e qualquer pessoa pode se cadastrar para conferir a exposição.

A mostra é um pequeno recorte da memorabilia do Hard Rock Internacional, que conta com mais de 86 mil artigos. A coleção começou com uma contribuição bem-humorada de Eric Clapton – um dos clientes mais assíduos do primeiro Hard Rock Café, que ficava em Londres.

O músico queria deixar sua mesa favorita sempre reservada e, para isso, enviou uma guitarra autografada que passou a ser exposta no local. Pete Townshend, guitarrista icônico do The Who, não quis ficar pra trás. Como “resposta”, também doou uma de suas guitarras, acompanhada de um bilhete: “A minha é melhor! Com amor, Pete.”