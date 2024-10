Mostra de Iniciação Científica USCS acontece no campus Barcelona neste sábado

No dia 19 de outubro (sábado), a partir das 8h, a Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), realiza a sua Mostra de Iniciação Científica (período 2023-2024). A atividade acontece no campus Barcelona (Av. Goiás, 3400. Barcelona, SCS-SP) e tem entrada livre para visitação.

Na atividade. serão apresentados cerca de 100 trabalhos, expostos em banners, referentes a pesquisas realizadas por alunos(as) de cursos das áreas de saúde, direito, pedagogia, comunicação, negócios e computação. Além de alunos de graduação, participam da Mostra, estudantes do Colégio USCS, em trabalhos representados por 20 banners no local.

O evento será iniciado pela Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa, Profa. Dra. Maria do Carmo Romeiro, e pelos professores coordenadores dos Programas IC da Graduação e do Ensino Médio. Na sequência, os professores bolsistas de Produtividade CNPq, Silvio Popadiuk e Samuel K. Shinjo, passarão uma mensagem aos alunos.

O evento é aberto a toda a comunidade e não há necessidade de realizar inscrição.

SERVIÇO

Mostra de Iniciação Científica USCS (período 2023-2024)

Quando: 19/10 (sábado), a partir das 8h30 às 13h.

Onde: Campus Barcelona da USCS (Av. Goiás, 3400. Barcelona, São Caetano do Sul – SP).

Livre. Gratuito.