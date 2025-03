Mostra de clássicos do cinema no CCSP e na Biblioteca Mário de Andrade

A partir desta terça-feira, 25, o Centro Cultural São Paulo (CCSP) e a Biblioteca Mário de Andrade estarão em festa com a abertura da mostra “100 anos de Filmes”. Este evento especial, promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, oferece ao público a oportunidade de assistir gratuitamente a uma seleção de clássicos do cinema, muitos deles exibidos em 16mm. A programação, que se estende até o dia 4 de abril, destaca filmes que celebram seu centenário em 2025.

No CCSP, serão exibidos 12 longas-metragens icônicos. Entre os destaques estão “A General” (1926) e “A Greve” (1926). Outros títulos notáveis incluem “Uma Rua Chamado Pecado” (1951), “A Mulher na Lua” (1929), “Nosso Barco, Nossa Alma” (1942), “Os Girassóis da Rússia” (1970), “A Última Gargalhada” (1924), “Em Busca da Glória” (1962), além de clássicos como “Paris Adormecida” (1924), “Em Busca do Ouro” (1925), “Era uma Vez em Tóquio” (1953) e “Horizonte Perdido” (1937).

Uma exibição especial ocorrerá no último dia da mostra, 4 de abril, com a apresentação de “O Mundo Perdido” (1925). Este filme é notável por ser um dos pioneiros a empregar a técnica de stop motion na indústria cinematográfica. Para essa sessão, o longa será projetado no formato 16mm e contará com uma trilha sonora original ao vivo, composta pelo renomado músico Tony Berchmans.

Paralelamente, a Biblioteca Mário de Andrade dará início à sua própria programação na quarta-feira, 26 de abril. Assim como o CCSP, esta biblioteca também celebra seu centenário. As sessões acontecerão no Auditório Rubens Borba de Moraes e trarão obras clássicas do cinema mudo como “Paris Adormecida” (1924), “Em Busca do Ouro” (1925), “O Fantasma da Ópera” (1925) e “Sete Oportunidades” (1925).

A mostra “100 anos de Filmes”, que representa uma colaboração entre o CCSP, a Prefeitura de São Paulo, a produtora Cine 16 e a Fundação Japão, promete ser um marco na celebração do legado cinematográfico mundial.