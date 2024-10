Mostra de Cinema de SP exibe seleção exclusiva para o público infantil

Pela primeira vez, a Mostra Internacional de Cinema exibe uma seleção exclusiva dedicada ao público infantil. A Mostrinha estreou na quinta (17) com uma sessão especial de “Arca de Noé”, de Sérgio Machado e Alois di Leo, na Sala São Paulo.

Até o dia 30 de outubro, a categoria segue ocupando os mesmos cinemas que o restante do circuito, mas com ingressos mais baratos, a R$ 20.

Entre as 22 obras, há animações clássicas do Studio Gihbli, sucessos brasileiros e novidades, como “Adam Muda Lentamente”.

Confira a programação a seguir:

Abá e a Sua Banda

Brasil. 2024. Dir.: Humberto Avelar. 84 min. Livre

Após um desentendimento com seu pai, Abá embarca em uma jornada com seus amigos Ana e Juca rumo ao Festival de Música. Durante a viagem, eles descobrem que o tio de Abá tem planos para eliminar a diversidade de Pomar. Com vozes de Filipe Bragança, Zezé Motta e Rafael Infante.

Dias 19, às 11h (Cinemateca – Sala Petrobras); 26, às 11h (Cinesesc); e 30, às 15h (CEU Taipas, CEU Butantã, CEU Três Lagos, CEU São Miguel e CEU Caminho do Mar)

Adam Muda Lentamente

When Adam Changes. Canadá, 2023. Dir.: Joël Vaudreuil. 95 min. 12 anos

Adam é um adolescente cujo corpo muda conforme as provocações e comentários negativos. As transformações físicas acumuladas apenas adicionam mais uma camada à sua complexa vida.

Dias 24, às 16h10 (Espaço Augusta Sala 1); às 17h (CEU Taipas, CEU Butantã, CEU Três Lagos, CEU São Miguel e CEU Caminho do Mar); 26, às 18h45 (Cinesystem Frei Caneca 3); e 30, às 13h20 (Cinemateca – Espaço Petrobras)

Angelo na Floresta Misteriosa

Into the Wonderwoods. França, 2024. Dir.: Vincent Paronnaud. Com: José Garcia, Philippe Katherine e Yolande Moreau. 82 min. Livre

A história acompanha Angelo, um garoto de dez anos que sonha em se tornar explorador e zoólogo. Durante uma visita à casa da avó, seus pais o deixam para trás em uma parada de descanso, e ele decide atravessar a floresta em busca deles.

Dias 17, às 14h50 (Reserva Cultural Sala 1); 20, às 11h (Cinemateca – Espaço Petrobras); e 23, às 14h (Cinemateca – Espaço Petrobras)

Arca de Noé

Brasil/Índia, 2024. Dir.: Sérgio Machado e Alois di Leo. Vozes de: Rodrigo Santoro, Marcelo Adnet e Alice Braga. 101 min. Livre

Vini é um ratinho poeta. Seu melhor amigo, Tito, é um roedor talentoso que toca violão como ninguém. Quando a grande inundação é anunciada, os dois precisam se infiltrar na Arca de Noé sem serem notados, já que apenas um macho e uma fêmea de cada espécie são permitidos.

Dias 20, às 14h (Cinemateca – Espaço Petrobras); 27, às 15h45 (Espaço Augusta 2); e 29, às 16h30 (Cinesystem Frei Caneca 1)

Um Barco no Jardim

Slocum et Moi. Luxemburgo, França, 2024. Dir.: Jean-François Laguionie. 75 min. 10 anos

Em 1950, na França, François, uma criança sonhadora com uma imaginação sem limites, tem sua vida transformada quando seu pai decide construir um barco no jardim. Assim começa a grande odisseia da família. Será exibido com legendas em português.

Dias 21, às 14h (Cinemateca – Espaço Petrobras); 23, às 20h (Kinoplex Itaim 1); 29, às 15h20 (Espaço Augusta 2); e 30, às 17h (Cinesystem Frei Caneca 1)

Boong

Índia, 2024. Dir.: Lakshmipriya Devi. Com: Gugun Kipgen, Bela Hijam Ningthoujam e Angom Sanamatum. 93 min. 12 anos

O estudante Boong enfrenta tensões raciais e desafios de fronteira em Manipur, na Índia. O rapaz é movido pela determinação de reunir a família dividida.

Dias 22, às 18h55 (Cinesystem Frei Caneca 6); 23, às 13h30 (Cinesystem Frei Caneca 2); 26, às 15h (Spcine CCSP – Paulo Emílio); e 28, às 14h (Cinemateca – Espaço Petrobras)

Corações Jovens

Young Hearts. Bélgica/Holanda, 2024. Dir.: Anthony Schatteman. Com: Lou Goossens, Marius de Saeger e Emilie de Roo. 98 min. 12 anos

Garoto de 14 anos se sente cada vez mais deslocado na pequena vila em que mora. Ao conhecer seu novo vizinho, da mesma idade, ele se depara com o despertar de sua sexualidade. Menção honrosa no Festival de Berlim. Será exibido com legendas em português.

Dias 18, às 19h50 (Reserva Cultural 2); 19, às 15h (Cinesesc); 23, às 19h40 (Cinesystem Frei Caneca 4); e 29, às 18h30 (Kinoplex Itaim 1)

Fiebre

Chile, 2023. Dir.: Elisa Eliash. Com: Lautaro Cantillana Teke, Nora Catalano Zuñiga e Macarena Teke. 84 min. Livre

Nino, uma criança mimada, é acometido por uma febre e acaba sugado por uma pintura misteriosa. Preso em um labirinto de imagens, ele se vê cada vez mais distante da segurança de seu lar.

Dias 20, às 15h (Cinesesc); e 24, às 15h (CEU São Miguel, CFC Cidade Tiradentes, CEU Butantã, CEU Três Lagos, CEU Caminho do Mar e CEU Taipas)

John Vardar vs a Galáxia

Jon Vardar Protiv Galaksijata. Macedônia do Norte/Croácia/Hungria/Bulgária, 2024. Dir.: Goce Cvetanovski. 86 min. 10 anos

Nesta animação, um humano de baixo QI é sequestrado por um robô narcisista que planeja exibi-lo em seu zoológico intergaláctico. No entanto, eles precisam se unir para impedir que uma arma perigosa caia em mãos erradas em uma aventura recheada de monstros e alienígenas.

Dias 18, às 14h (Cinemateca – Espaço Petrobras); 19, às 18h (Cinesystem Frei Caneca 4); 20, às 15h30 (Reserva Cultural 2); e 26, às 14h (Spcine Olido)

Kummatty

Índia, 1979. Dir.: Govindan Aravindan. Com: Master Ashokan, Ramunni e Sivasankaran Divakaran. 90 min. 10 anos

Inspirado no folclore indiano, conta a história de um mágico que transforma as crianças da vila em animais. Um menino que virou cachorro tenta reverter o feitiço. Será exibido com legendas em português.

Dias 27, às 11h (Sato Cinema); e 28, às 11h (Cinemateca – Espaço Petrobras)

Nayola, em Busca da Minha Ancestralidade

Nayola. Portugal/Bélgica/França/Holanda, 2022. Dir.: José Miguel Ribeiro. 83 min. 12 anos

Nesta animação, três gerações de mulheres – a avó Lelena, a filha Nayola e a neta Yara – são marcadas pela guerra civil angolana. As três passam por um segredo doloroso. Mas um amor interrompido leva a uma jornada de autodescoberta, marcada por uma busca arriscada.

Dias 24, às 15h (CFC Cidade Tiradentes); 29, às 14h (Cinemateca – Espaço Petrobras); e 30, às 15h (CEU Taipas, CEU São Miguel, CEU Butantã, CEU Caminho do Mar e CEU Três Lagos)

Menino Maluquinho

Brasil, 1995. Dir.: Helvácio Ratton. Com: Samuel Costa, Patricia Pillar e Roberto Bomtempo. 91 min. Livre

Brasil, 1998. Dir.: Fernando Meirelles. Com: Samuel Costa, Stênio Garcia e Cláudio Cavalcanti. 92 min. Livre

Baseados no personagem travesso do livro de Ziraldo, os filmes narram momentos da vida de Maluquinho. No primeiro, o menino enfrenta a separação dos pais com sofrimento até que a chegada do Vovô Passarinho muda tudo. No segundo, o garoto vive uma aventura de férias no interior de Minas Gerais, onde conhece uma pequena chama cujo nome é Tatá-Mirim.

Dia 27, às 11h (parte 1) e às 14h (parte 2) – Cinemateca – Espaço Petrobras

O Grande Natal dos Animais

Le Grand Noël des Animaux. França/Alemanha, 2024. Dir.: Camile Almeras. 72 min. Livre

Natal não é celebrado só por humanos. Em cinco aventuras mágicas ao redor do mundo, animais experimentam as maravilhas do inverno: eles se ajudam mutuamente, contemplam as auroras boreais e até precisam salvar o Papai Noel.

Dias 18, às 17h10 (Spcine CCSP – Paulo Emilio); 19, às 11h (Cinesesc); 23, às 11h (Cinemateca – Espaço Petrobras); e 26, às 14h (Kinoplex Itaim 1)

Ponyo – uma Amizade Que Veio do Mar

Gake no Ue No Ponyo. Japão, 2008. Dir.: Hayao Miyazaki. 101 min. Livre

Nesta animação premiada do mestre do Studio Ghibli, Hayao Miyazaki, Ponyo é uma peixinha dourada que conhece o garoto Sosuke. Ele a leva para casa e decide cuidar dela. O amor e a amizade entre eles são tão fortes que Ponyo decide se tornar humana para poder passar mais tempo ao lado de Sosuke.

Dias 20, às 11h30 (Sato Cinema); 22, às 11h (Cinemateca – Espaço Petrobras); e 24, às 21h (Cinesystem Morumbi 8)

A Raposa e a Lebre Salvam a Floresta

Fox and Hare Save the Forest. Holanda, Luxemburgo e Bélgica, 2024. Dir.: Mascha Halberstad. 70 min. Livre

Grandes amigos da floresta, a Raposa e a Lebre vivem cercados por um grupo, que consideram sua família. No entanto, eles percebem que a Coruja sumiu e decidem partir em uma jornada emocionante para encontrá-la. Será exibido com legendas em português.

Dias 18, às 11h (Cinemateca – Espaço Petrobras); 21, às 17h45 (Cine Satyros Bijou); 24, às 15h50 (Espaço Augusta 2); e 30, às 13h (Cinesystem Frei Caneca 1)

O Serviço de Entregas da Kiki

Majo no Takkyubin. Japão, 1989. Dir.: Hayao Miyazaki. 103 min. Livre

Kiki é uma jovem bruxinha que acaba de completar 13 anos. De acordo com a tradição, todas as meninas dessa idade devem sair de casa por um ano para aprender a viver de forma independente. Assim, ela se muda para a cidade de Korico, acompanhada de seu gato falante. Sucesso dos Studio Ghibli, os mesmos de “Ponyo – Uma Amizade que Veio do Mar”.

Dias 19, às 11h30 (Sato Cinema); 22, às 14h (Cinemateca – Espaço Petrobras); e 28, às 16h (Kinoplex Itaim 1)

Totto-Chan: a Menina na Janela

Madogiwa no Totto-Chan. Japão, 2023. Dir.: Shinnosuke Yakuwa. 114 min. Livre

Após não se adaptar à sua escola primária original, uma menina começa a frequentar a Tomoe Gakuen. Lá, conhece alunos únicos e aprende coisas novas, enquanto o Japão entra na Segunda Guerra. Será exibido com legendas em português.

Dias 21, às 11h (Cinemateca – Espaço Petrobras); e 26, às 11h (Sato Cinema)

Vencedores

Sieger Sein. Alemanha, 2024. Dir.: Soleen Yusef. Com: Dileyla Agirman, Andreas Döhler e Sherine Merai. 119 min. 14 anos

Mona, uma refugiada síria que mora em Berlim, junta-se a um time competitivo de futebol feminino, no qual aprende o valor do trabalho em equipe para alcançar o sucesso. Será exibido com legendas em português.

Dias 21, às 15h20 (Espaço Augusta 1); 27, às 13h45 (Cinesystem Frei Caneca 5); 29, às 15h30 (Reserva Cultural 2); e 30, às 11h (Cinemateca – Espaço Petrobras)

Vivendo em Excesso

Zivot K Sezrání. República Tcheca/Eslováquia/França, 2024. Dir.: Kristina Dufková. 80 min. 12 anos

Nesta animação, um menino de 12 anos, vítima de bullying por causa de seu peso, decide mudar sua situação. Ele começa uma dieta e tenta conquistar a garota dos seus sonhos. Será exibido com legendas em português.

Dias 22, às 18h30 (Reserva Cultural 1); 24, às 14h40 (Cinesystem Frei Caneca 6); 25, às 17h (Spcine CCSP – Lima Barreto); e 29, às 11h (Cinemateca – Espaço Petrobras)