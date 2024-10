Mostra de cinema ambiental levará filmes a 83 cidades do Programa Município Verde Azul

A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil) levará nesta quarta-feira (16) a “Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental” para 83 cidades participantes do Programa Município Verde Azul. O filme a ser exibido é “Solo Fértil”, com a brasileira Gisele Bündchen e os atores americanos Woody Harrelson e Patrícia Arquette. Além da exibição da película, haverá um debate sobre o tema.

Lançado em 2007, o programa tem o propósito de medir e apoiar a eficiência da gestão ambiental, com a descentralização e valorização da agenda ambiental nos municípios. Dessa forma, ajudar as prefeituras paulistas na elaboração e execução de políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento sustentável do estado.

O evento é em comemoração ao Dia da Alimentação, por isso a escolha pelo filme “Solo Fértil”, seguido de palestras e um debate. A entrada é gratuita e aberta ao público, incentivando todos que se interessam por questões ambientais. Na capital, a exibição e o debate serão no auditório Augusto Ruschi, na sede da Semil. A organização da “Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental” é da Coordenadoria de Educação Ambiental da secretaria.

Os filmes da “Mostra Ecofalante” são exibidos semestralmente desde 2016. Nesta edição, a transmissão nos municípios do Programa Município Verde Azul amplia o debate e aumenta o número de telespectadores. Na abordagem, temas relevantes como conservação do solo, mudanças climáticas, emergência climática, ativismo, agricultura regenerativa, agroflorestal e alimentos orgânicos. Quem participará das palestras e debates pela Semil serão vários especialistas de instituições renomadas, entre elas o Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA).

A recomendação é que os municípios realizem uma palestra seguida de debate após a exibição do filme, com convidados locais. Alternativamente, o debate realizado na Semil será transmitido ao vivo pelo Portal de Educação Ambiental da Coordenadoria de Educação Ambiental.

“A Mostra Ecofalante é uma oportunidade única para ampliarmos a discussão sobre a sustentabilidade e a conservação do meio ambiente. Ao levar o cinema ambiental para mais municípios, buscamos inspirar ações concretas no estado”, destaca Jônatas Trindade, subsecretário de Meio Ambiente da Semil.

Sobre o Filme “Solo Fértil”

O filme exibido nessa edição será “Solo Fértil”, com narração do ator e ativista ambiental Woody Harrelson. No elenco estão estrelas como a brasileira Gisele Bundchen, Patrícia Arquette, Tom Brady, entre outras. O filme reúne agricultores, cientistas e políticos em busca de um modelo sustentável que visa equilibrar o clima, reabastecer os recursos hídricos e alimentar a população mundial. O destaque é a importância da utilização consciente do solo. A obra propõe um novo paradigma, em contraste com a realidade da extração e descarte, alertando sobre a finitude dos recursos e apresentando alternativas para a reutilização programada.

Serviço: Exibição do filme “Solo Fértil” em comemoração ao Dia da Alimentação

Local: Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo

Endereço: Av. Prof. Frederico Hermann Júnior, 345 – Alto de Pinheiros, São Paulo

Horário: 9h – Filme / 10h30 – Palestras e debate

Para mais informações, acesse:

Confira a lista das cidades participantes:

Águas de São Pedro

Americana

Angatuba

Arapeí

Araçariguama

Araraquara

Arujá

Barretos

Bauru

Bernardino de Campos

Boituva

Botucatu

Bragança Paulista

Campo Limpo Paulista

Campos Novos Paulista

Capão Bonito

Caraguatatuba

Catanduva

Dois Córregos

Estância Turística de Avaré

Fernandópolis

Fernão

Flora Rica

Floreal

Gastão Vidigal

Guaraci

Igaraçu do Tietê

Ilha Solteira

Inúbia Paulista

Ipaussu

Itaberá

Itanhaém

Itapecerica da Serra

Itaquaquecetuba

Itapetininga

Itirapina

Itupeva

Igaratá

Jacareí

Limeira

Lins

Lourdes

Macaubal

Mairiporã

Marabá Paulista

Marinópolis

Mendonça

Mogi Mirim

Monções

Monte Alto

Monteiro Lobato

Mongaguá

Nipoã

Nova Luzitânia

Osasco

Osvaldo Cruz

Pacaembu

Paraibuna

Parapuã

Piracaia

Piraju

Piquerobi

Pindamonhangaba

Pongai

Praia Grande

Presidente Bernardes

Presidente Prudente

Rancharia

Redenção da Serra

Ribeirão Pires

Registro

Riversul

Santa Fé do Sul

Santa Lúcia

Santo André

Santo Antônio do Aracanguá

São Manuel

São Paulo

São Simão

Sorocaba

Uchoa

Valinhos

Vinhedo