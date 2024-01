Mostra comemorativa de 60 anos da Mônica é próximo roteiro de Duda Fuça

No novo episódio da websérie infantil, a mascote da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Duda Fuça, visita a mostra ‘Sempre fui forte, que reúne os 60 anos de história da “dentuça” mais amada do Brasil: a Mônica. A exposição acontece na Casa das Rosas – instituição da Secretaria, gerenciada pela Organização Social de Cultura Poiesis. O vídeo foi ao ar na semana passada, no canal @cultsp no YouTube.

Durante a visita, Duda percorre algumas das 12 salas do Museu em um passeio que vai desde a primeira tirinha publicada na Folha de S.Paulo até fotos representativas e objetos históricos, como o coelho original da Mônica. No episódio, é possível ver também um pouco das atividades interativas que foram elaboradas especialmente para as crianças. Assim, a agenda se consolida como uma programação imperdível para toda a família e todas as idades, realizada pela Mauricio de Sousa Produções (MSP).

Horário agendado

Como resultado do sucesso da mostra e para melhor atender ao público, garantindo ainda mais conforto durante a visita, desde o dia 16 de janeiro é possível conhecer a exposição com horário previamente agendado por meio do site do Museu.

Cerca de 48 mil pessoas conheceram a exposição, marca atingida antes mesmo de completar um mês de sua abertura oficial, em 20 de dezembro de 2023.

Se é Cultura, a Duda Fuça

A apresentadora da websérie, personagem ‘Duda Fuça’, é inspirada em uma menina apaixonada por cultura e que quer conhecer a história de cada lugar. Levando as crianças para uma viagens de conhecimento e diversão pelos espaços icônicos e culturais de todo o Estado.

Nos episódios anteriores, a mascote já visitou a icônica Sala São Paulo, um dos prédios mais emblemáticos da capital paulista; o Museu Catavento, com suas diversas áreas temáticas e atrativas; o universo circense no Mundo do Circo SP; o Museu Afro Brasil Emanuel Araujo, compondo as ações pelo Dia da Consciência Negra; e o Museu Casa de Portinari, em Brodowski, interior do estado.

Para visitar a mostra da Mauricio de Sousa Produções é obrigatório o agendamento prévio pelo site do museu Casa das Rosas aqui. A programação é gratuita

Exposição: “Sempre Fui Forte”

Data: 20 de dezembro de 2023 a 20 de fevereiro de 2024

Faixa etária: sem restrições

Ingresso: gratuito

Funcionamento do Museu Casa das Rosas: terça-feira a domingo, inclusive feriados, das 10h às 17h30 (com permanência até as 18h)

Jardim aberto de segunda a domingo, das 7h às 22h

Endereço: Museu Casa das Rosas – Av. Paulista, 37. (Próximo à estação Brigadeiro do Metrô)