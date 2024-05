Mostra Arte e Memória de Rio Grande da Serra

A Mostra Arte e Memória Rio Grande da Serra é uma iniciativa do Curso de Desenho para promover arte e valorização da memória histórica e cultural da cidade de Rio Grande da Serra.

Em comemoração aos 60 anos do município de Rio Grande da Serra, a mostra apresenta releituras artística da antiga passarela de ferro da Estação Ferroviária da cidade, realizadas pelas crianças, alunas do Curso de Desenho em estudo a técnicas de pintura com guache.

A mostra ficará em exposição do dia 28/05 ao dia 05/06 na EMEB Rachel Silveira Monteiro, rua José aria Figueiredo, n 435 – Centro, aberto a visitações das 8h às 17h.