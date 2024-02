MorumbiShopping realiza primeiro evento do ano de adoção de cães e gatos

O MorumbiShopping receberá o Instituto Caramelo, pela primeira vez neste ano, no dia 24 de fevereiro, sábado, das 10h às 18h, para o evento de adoção de cães e gatos, que acontecerá no estacionamento externo – em frente à portaria C. Os interessados em adotar, deverão ter mais de 21 anos e apresentar documento com foto e comprovante de residência.

A iniciativa, que faz parte do projeto ‘Multiplique o Bem’, da Multiplan, tem como objetivo estimular a adoção de cães e gatos, fomentar a conscientização sobre adoção responsável e orientar potenciais donos sobre os cuidados essenciais ao receber um novo membro na família. Neste ano, somam-se 44 pets, sendo 34 cães e 10 gatos, entre eles há filhotes e “filhotões”, devidamente castrados, vacinados e vermifugados.

Vale ressaltar que os interessados em levar um grande companheiro para casa, passarão por uma entrevista com os responsáveis da organização, que irão instruir sobre os cuidados e procedimentos necessários. Para a adoção de gatos é necessário levar uma caixa de transporte, e no caso dos cachorros, são necessários peitoral e guia.

Serviço – Evento de adoção de cães e gatos no MorumbiShopping

Data: 24 de fevereiro, das 10h às 18h

Local: Estacionamento externo ao lado da portaria C

Endereço: Av. Roque Petroni Jr., 1089 – São Paulo/SP