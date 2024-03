MorumbiShopping e Shopping Anália Franco anunciam eventos de Páscoa

Em clima de Páscoa, os Shoppings prepararam novidades imperdíveis para toda a família. Entre os dias 20 e 31 de março, acontece o “Jardim de Páscoa”, no MorumbiShopping, um evento gratuito que promete encantar crianças e adultos com atividades especiais. O Shopping Anália Franco, de 21 a 31 de março, os clientes poderão se divertir gratuitamente na busca pelos Coelhos Gigantes e resgatar um presente exclusivo da Kopenhagen, na “Páscoa Encantada”.

MorumbiShopping

As crianças de 4 a 12 anos de idade, terão a oportunidade de participar de uma oficina gastronômica de “Brigadeiros em formato de árvore”. Além disso, a Brinquedoteca estará disponível para crianças com idades entre 18 meses e 3 anos. Neste ambiente, os pequenos encontrarão uma variedade de materiais cuidadosamente selecionados para estimular sua criatividade, incluindo giz de cera, quebra cabeças e muitos outros brinquedos.

Além disso, uma atração muito especial será o ponto alto da ação: o “Encontro com o Coelhinho da Páscoa”, que acontecerá no Piso Superior. Nos dias 23, 24, 29, 30 e 31 de março, as crianças terão a chance de conhecer e interagir com o Coelho da Páscoa, além de ganhar uma lembrancinha deliciosa e fazer aquela foto especial para usar nas redes sociais. Serão disponibilizadas quatro entradas de 30 minutos cada, às 14h, 15h30, 17h e 18h30. Para participar de todas as atrações, basta agendar o horário no app Multi conforme disponibilidade de vagas.

Serviços:

“Jardim de Páscoa” no MorumbiShopping

Data: 20 a 31 de março

Horário: Segunda a domingo, das 12h às 19h30

Encontro com o Coelhinho da Páscoa: Dias 23, 24, 29, 30 e 31 de março – às 14h, 15h30, 17h e 18h30 com agendamento via app Multi conforme disponibilidade de vagas – Piso Superior

Local: Av. Roque Petroni Júnior, 1.089 – Jardim das Acácias, São Paulo – SP, 04707-900 – Vão Central, Piso Lazer, e Piso Superior no corredor da Asics

Classificação Etária: Oficina de brigadeiro: de 04 a 12 anos. Brinquedoteca: 18 meses a 3 anos. Crianças entre 1 e 3 anos, devem estar acompanhadas pelo responsável maior de 18 anos.

Gratuito com agendamento via app Multi conforme disponibilidade de vagas. Consulte o regulamento no site e app.

Shopping Anália Franco

A época mais doce do ano está próxima de começar e o Shopping Anália Franco preparou uma dinâmica muito gostosa para a data. O cliente que visitar o empreendimento poderá procurar os Coelhos Gigantes que estrão espalhados pelos corredores e, para participar, basta realizar o agendamento gratuitamente no aplicativo Multi.

No dia e horário escolhidos, os pequenos e suas famílias devem passar na loja MULTIVOCÊ, localizada no piso Tulipa, para retirar o mapa do tesouro e iniciar a busca pelos coelhos com ajuda de cinco pistas. Ao caminhar pelos corredores do Shopping, o Coelho Tímido, a Coelha Detetive, a Coelha de Chapéu, o Coelho de Cartola e o Coelho Soneca estarão dispersos e encantando todos os visitantes com o seu tamanho gigante.

Os participantes devem escanear o QR-Code, localizado ao lado de cada coelhão. Ao atingirem cinco leituras, a missão estará completa e o kit de minitrufas da Kopenhagen estará pronto para ser retirado na loja MULTIVOCÊ. A divertida busca aos Coelhos Gigantes acontecerá de segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingos e feriado (29/03), das 14h às 20h, mediante agendamento prévio.

Páscoa no Shopping Anália Franco – Busca aos Coelhos Gigantes

Data: de 21/03 a 31/03

Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingos e feriado (29/03), das 14h às 20h, mediante agendamento prévio.