MorumbiShopping lança evento interativo de LEGO® Minecraft® para crianças

Vem aí um estimulante desafio do MorumbiShopping para divertir a criançada. De 11 a 30 de março, crianças de até 12 anos, podem dar vida aos brinquedos LEGO® Minecraft® em um espaço lúdico, envolvente e inesquecível. O evento é gratuito e para participar, basta realizar agendamento no app Multi, de acordo com a disponibilidade de vagas.

A experiência permitirá que os pequenos projetem suas próprias edificações ou recriem elementos icônicos do jogo, como Creepers e casas na árvore. Além das mesas de construção e de um espaço de exposição dos playsets LEGO® Minecraft®, os participantes terão acesso a tablets com o game Minecraft®, tornando a experiência ainda mais envolvente. Também poderão criar máscaras de personagens do jogo, garantindo a sensação de estarem dentro do universo Minecraft®.

Crianças de até 04 anos também terão um espaço dedicado, onde poderão construir um jardim com peças de LEGO® Duplo, especialmente desenvolvidas para essa faixa etária, com tamanhos maiores, quinas arredondadas e fácil encaixe. Para garantir a segurança, todas as crianças deverão estar acompanhadas por um responsável maior de 18 anos.

O evento contará com promotores e um coordenador para auxiliar os participantes, tornando a experiência ainda mais completa. Cada atividade terá duração de 25 minutos, com um intervalo de 5 minutos para troca de turma e organização do espaço. A participação é gratuita, sendo necessário resgatar o cupom no App Multi.

E tem mais! Para registar essa diversão, o evento conta com espaço instagramável com os elementos principais do jogo queridinho da criançada!

SERVIÇO: Evento LEGO® Minecraft® no MorumbiShopping

Data: 11 a 30 de março de 2025

Horário: 14h às 20h

Local: MorumbiShopping, Atrium- Av. Roque Petroni Júnior, 1.089 – Jardim das Acácias, São Paulo – SP, 04707-900

Idade: 05 a 12 anos – Área Baby: 01 a 04 anos

Retirar cupom no app Multi, no local do evento. Piso Térreo

Evento Gratuito