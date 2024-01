MorumbiShopping celebra São Paulo: Arte, Música e Cultura para os 470 anos da cidade

Com um espaço dedicado a São Paulo, o MorumbiShopping homenageia os 470 anos da cidade, trazendo dias com muita arte e música no vão central dos elevadores, no Piso Lazer. O evento gratuito “São Paulo 470 anos” acontece de 24 a 28 de janeiro, das 12h às 20h, e conta com apresentações musicais, arte urbana, customização de peças e exposição interativa musical.

O espetáculo musical será apresentado pelo renomado pianista Glaucio Cristelo, que faz parte do line-up do Rock In Rio há 9 edições e já foi reconhecido por bandas como, Coldplay, Oasis e Bon Jovi, pelas versões de suas músicas ao piano. Conhecido por seu estilo único e seus três álbuns Piano Rock, o pianista fará cinco apresentações, que acontecem diariamente das 17h às 18h30.

A arte urbana também marca presença com o coletivo de grafiteiros “Grafitei”. Os muralistas paulistanos farão intervenções, diariamente, em um painel totalmente branco de aproximadamente 5 m², para retratar a capital em uma imagem alusiva ao panorama urbano. As apresentações acontecem das 12h às 20h, durante os cinco dias de evento. Além disso, os artistas também realizarão a customização de peças de roupas, como camisetas, calças, jaquetas, tênis e bolsa, diariamente para o público, das 12h às 20h. Para garantir a lembrança, basta fazer agendamento pelo App Multi com a sua peça em mãos.

Para completar essa grande homenagem, o evento trará para o público de forma interativa, um pouco de uma das maiores e mais impressionantes orquestras do mundo. A estação contará com uma exclusiva Music Box, cubos sobrepostos para colocar a cabeça dentro e apreciar alguns trechos de músicas da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo.

Serviço:

São Paulo 470 anos no MorumbiShopping

Período: de 24 a 28 de janeiro

Horário: das 12h às 20h

Local: Av. Roque Petroni Júnior, 1.089 – Jardim das Acácias, São Paulo – SP, 04707-900 – vão central dos elevadores, Piso Lazer.

Evento gratuito

Apresentação musical Glaucio Cristelo: das 17h às 18h30

Arte Mural: das 12h às 20h

Customização de peças: das 12h às 20h. Agendamento pelo App Multi

Music Box: das 12h às 20h

Horário de funcionamento do shopping: Segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados, das 14h às 20h

Regulamento completo no site www.morumbishopping.com.br