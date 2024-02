MorumbiShopping apresenta: “Explorando Profundezas” – uma jornada pelos segredos dos gigantes aquáticos

Durante o período de 17 de fevereiro a 17 de março, o MorumbiShopping se transformará em um fascinante oceano de surpresas, revelando réplicas em tamanho real de diversos gigantes aquáticos. A exibição inédita “Explorando Profundezas” promete uma imersão única e cativante nesse reino impressionante, proporcionando aos visitantes uma experiência envolvente e inesquecível.

A atração exclusiva contará com mais de 40 espécies aquáticas, como tubarões, focas, golfinhos, botos, leões-marinhos e a majestosa baleia orca, entre outros. Confeccionadas em PVC, poliéster emborrachado e materiais resinados, as peças exibem pinturas impressionistas que revelam as peculiaridades desses incríveis animais. Algumas delas são verdadeiros gigantes que se movimentam, como é o caso do Tubarão Branco, que tem mais de 10 metros, e do Tubarão Baleia, com mais de 13 metros de comprimento.

Mais do que uma simples exposição, a proposta é oferecer aos visitantes uma experiência inovadora, com um autêntico “mergulho” na vida e grandiosidade dos animais aquáticos, destacando não apenas a beleza das espécies, mas também ressaltando a conscientização ecológica e a grande importância da preservação ambiental. Os visitantes ainda terão a oportunidade de fazer um “tour” guiado por um time de biólogos marinhos, garantindo ainda mais conteúdo de informações adicionais aos visitantes.

Para tornar a experiência ainda mais divertida e lúdica para a garotada, um mapa permitirá às crianças carimbar cada estação visitada. Ao final, receberão o certificado de “explorador/exploradora” personalizado com uma foto instantânea. Uma jornada imperdível para todas as idades. Para participar, basta fazer o agendamento pelo app Multi.

SERVIÇO:

“Explorando Profundezas” no MorumbiShopping

Data: 17 de fevereiro a 17 de março de 2024

Horário: Segunda a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 12h às 20h

Local: Atrium interno e externo e Vão Central do MorumbiShopping – Av. Roque Petroni Júnior, 1.089 – Jardim das Acácias, São Paulo – SP, 04707-900

Tour Guiada com biólogos marinhos com agendamento pelo Multi

Gratuito – Agendamento via app Multi