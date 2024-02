MorumbiShopping anuncia programação de Carnaval

O MorumbiShopping convida os pequenos foliões para um Carnaval inesquecível repleto de diversão e criatividade. De 09 a 13 de fevereiro, das 12h às 20h, o shopping oferecerá uma programação especial com atividades gratuitas para crianças de 4 a 12 anos, todas localizadas no Atrium, térreo.

A festa conta com uma variedade de atrações, incluindo uma Oficina de Customização de Abadás, um Camarim de Makes Artísticas, além do kit folião (com confete e serpentina) e cenários instagramáveis para registros especiais. As atividades serão realizadas em turmas de 24 crianças a cada 30 minutos, garantindo uma experiência única para os participantes. Para participar, basta agendar o horário pelo app Multi.

E como não existe carnaval sem as tradicionais marchinhas, vai ter Bailinho de Carnaval para a criançada pular de alegria nos 5 dias de evento. Nos dias 09/02, 10/02 e 13/02 (sexta-feira, sábado e terça-feira) a folia fica por conta da Bandinha de Carnaval, que irá agitar o shopping às 14h, 15h e 17h. Já no domingo (11/02), é a vez do bloquinho infantil Gente Miúda, que se apresenta, às 15h e 17h. No dia 12/02 (segunda-feira) quem anima o shopping é a Bandinha Coruja, que vai colocar os pequenos foliões para pular e dançar, às 15h e 17h. Todos os shows são abertos ao público e a concentração acontece no Atrium.

Serviço:

Bailinho de Carnaval no MorumbiShopping

Período: de 9 a 13 de fevereiro

Horário: das 12h às 20h

Local: Av. Roque Petroni Júnior, 1.089 – Jardim das Acácias, São Paulo – SP, 04707-900 – Atrium

Evento gratuito

Horário de funcionamento do shopping: Segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados, das 14h às 20h

Regulamento completo no site