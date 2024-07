MorumbiShopping anuncia campanha de doação de sangue

O MorumbiShopping, em parceria com o projeto Amor Se Doa e o Hemocentro São Lucas, realiza no dia 05 de julho, das 09h às 15h, mais uma edição da sua campanha de doação de sangue. Os clientes que quiserem participar desta importante ação serão recebidos em um espaço exclusivo ao lado do SAC, no piso G2, e além de ajudar a salvar vidas, ganharão um mimo especial.

A ação faz parte do “Multiplique o Bem”, hub de iniciativas adotadas pela Multiplan com o propósito de contribuir com o desenvolvimento social e a qualidade de vida nas comunidades onde os shoppings da Companhia estão presentes.

Para participar basta agendar por meio do Sympla.

Requisitos para doar sangue:

Portar documento oficial de identidade com foto; De preferência, beber bastante água antes da doação e se alimentar bem, evitando apenas alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação; Pesar acima de 52 kg; Não estar em jejum; Ter entre 16 e 69 anos; (menores de 18, precisam de autorização); Estar descansado; Quem fez tatuagem, só após 12 meses; Vacina Coronavac – 48 horas / Demais 7 dias

O interessado deve chegar no seu horário agendado, nem antes e nem depois, para contribuir com o bom andamento das coletas.

Serviço: Doação de sangue no MorumbiShopping em parceria com Amor Se Doa e Hemocentro São Lucas

Data: 05 de julho

Horário: das 09h às 15h, mediante agendamento prévio

Agendamento: Sympla

Local: Ao lado do SAC – Piso G2 – Av. Roque Petroni Júnior, 1.089 – Jardim das Acácias, São Paulo – SP, 04707-900