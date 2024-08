Morumbi Town Shopping promove arrecadação de agasalhos para a Associação de Paraisópolis

Demonstrando seu compromisso com a responsabilidade social, o Morumbi Town Shopping, localizado na zona sul de São Paulo, inicia sua campanha de arrecadação de roupas de inverno para ajudar a população em situação de vulnerabilidade durante a estação mais fria do ano. As doações serão direcionadas à Associação de Paraisópolis.

Até o dia 22 de setembro, os clientes podem contribuir com agasalhos, luvas, gorros, cachecóis e cobertores em boas condições. A caixa de coleta está posicionada no 1º Piso, próximo à loja Lindt.

“Sabemos que muitas pessoas possuem roupas de inverno em ótimo estado que não utilizam mais. Nosso objetivo é incentivar nossos clientes a participarem desta campanha, contribuindo para aquecer o inverno de quem mais precisa. É uma maneira simples, mas poderosa, de mostrar solidariedade e cuidado com a comunidade”, afirma Heli Queiroz, coordenador de marketing do Morumbi Town Shopping.

O Morumbi Town Shopping convida todos a se unirem a esta iniciativa e fazerem a diferença na vida daqueles que mais necessitam. Para mais informações, visite o site do shopping.

Serviço:

Campanha de Agasalho

Data: até 22/09

Onde: 1º Piso, próximo à loja da Lindt