Morumbi Town celebra o Mês das Crianças com programação mega especial

Em outubro, o Morumbi Town preparou uma série de eventos imperdíveis para celebrar o Mês das Crianças com muita diversão e atividades para toda a família. Durante finais de semana do mês, o shopping será palco de atrações temáticas gratuitas, que prometem divertir os pequenos com desfiles, teatro e brincadeiras sensoriais. Confira a programação completa:

O Mega Fashion Kids, evento de moda infantil organizado pelo Grupo YBrasil, chega agora no Morumbi Town, trazendo o tema MAX Fashion Day, no dia 4 de outubro. Já a Festa das Cores Kids, no dia 12, contará com música, personagens especiais, mágica e a participação do palhaço Espirro, além de muitas guloseimas para os participantes. As crianças devem ir vestidas de branco para que possam se divertir com o pó colorido.

No dia 19, o Teatro Infantil: “Patrulha em Ação” trará um espetáculo ao vivo para entreter a criançada com muita aventura e humor, estrelado pelos personagens da Patrulha Canina.

Por fim, a Parada Play – Halloween, será um evento temático de Halloween cheio de interação e brincadeiras sensoriais, nos dias 26 e 27. Quatro personagens irão circular pelo shopping convidando as crianças para uma divertida missão: em uma caixa secreta com diferentes buracos, elas terão que retirar “ingredientes mágicos” para a poção da bruxa, como “pelo de lobisomem” e “baba de jacaré”. Ao final, os personagens premiarão os corajosos com doces e paradas especiais pelo shopping.

“Estamos muito animados em oferecer uma programação diversificada e divertida para esse mês das crianças. Nosso objetivo é criar momentos que despertam a curiosidade e incentivam a participação e interação ativa das crianças” afirma Luis Horn, Head de Marketing do Morumbi Town Shopping.

Todos os eventos serão gratuitos e para participar basta fazer o resgate pelo app do shopping, que estará disponível em breve. Para mais informações, acesse o site oficial do shopping ou acompanhe pelas redes sociais.

Serviço: Mega Fashion Kids

Data: 04 de outubro.

Horário: Das 14h às 16h.

Serviço: Festa das Cores Kids

Data: 12 de outubro.

Horário: Das 14h às 18h.

Serviço: Teatro Infantil: “Patrulha em Ação”

Data: 19 de outubro.

Horário: Às 16h.

Serviço: Parada Play – Halloween

Data: 26 e 27 de outubro.

Horário: Das 14h às 19h.

Endereço: Av. Giovanni Gronchi, 5930 – Vila Andrade, São Paulo – SP