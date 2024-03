Mortes por dengue no estado de São Paulo aumentam 52% em uma semana

O número de mortes por dengue no estado de São Paulo aumentou 52% em uma semana. No último dia 19, foram registrados 91 óbitos. Nesta terça-feira (26), o número chegou a 139, conforme atualização do painel de monitoramento da Secretaria de Estado da Saúde.

Já em relação aos casos confirmados da doença, houve um aumento de 28% -de 259 mil para 332 mil -, em meio a mais de 781 mil notificações.

Até o momento, a cidade de São Paulo registrou a maior quantidade de óbitos (19), seguida por Guarulhos (12), na região metropolitana, e Taubaté (11).

Tanto o estado, quanto a capital decretaram situação de emergência em decorrência da dengue no último mês.

Pelo menos 74 dos 96 distritos administrativos da cidade de São Paulo (77%) têm mais de 300 casos da doença por 100 mil habitantes – critério da OMS (Organização Mundial de Saúde) e do Ministério da Saúde para classificar uma região como epidêmica.

Febre alta, dores no corpo e articulações, dor atrás dos olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo são sintomas da doença.

EPIDEMIA

O Brasil vive uma epidemia de dengue sem precedentes. Segundo dados do Painel de Monitoramento das Arboviroses, do Ministério da Saúde, o país ultrapassou a marca de 2,2 milhões de casos prováveis de dengue em 81 dias deste ano.

Além de São Paulo, pelo menos nove estados (Acre, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina) e o Distrito Federal decretaram situação de emergência devido à doença desde janeiro deste ano.

VACINAÇÃO

Na última semana, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou que a pasta está trabalhando para utilizar as vacinas que não foram usadas até o momento para redistribuir a estados e municípios em situação de emergência.

“Vamos fazer a redistribuição das doses não aplicadas no município usando ranqueamento dos municípios que estão em situação de emergência por dengue”, disse.

Diante da baixa adesão à vacinação iniciada em 9 de fevereiro, um novo ranking foi estabelecido pelo DPNI (Departamento do Programa Nacional de Imunizações) – com ampliação de estados e municípios.