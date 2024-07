Morre Yvonne Furneaux, atriz que esteve em filmes de Antonioni e Fellini

Morreu, aos 98 anos, Yvonne Furneaux, atriz que estrelou “As Amigas”, de Michelangelo Antonioni, em “A Doce Vida”, de Federico Fellini e “Repulsa ao Sexo”, de Roman Polanski. Há duas semanas, ela foi vítima de um infarto, em sua casa, em North Hampton, no interior dos Estados Unidos, informou o seu filho à imprensa estrangeira.

Furneaux estrelou filmes em italiano, francês, alemão e espanhol durante a sua carreira. No filme de Antonioni, que foi considerado, em 1955, um marco do Festival de Veneza, ela interpretou uma socialite vingativa. Cinco anos depois, ela seria a noiva do ator Marcello Mastroiani no clássico de Fellini.

Já em “Repulsa ao Sexo”, Furneaux foi a irmã mais velha de Catherine Deneuve, que sofria de problemas mentais. Filha de pais ingleses, Elisabeth Yvonne Scatcherd – nome verdadeiro de Furneaux – nasceu no no norte da França, logo se transferindo para a Inglaterra com a família, onde estudou na Royal Academy of Dramatic Art. Antes de ingressar no cinema, Furneaux esteve nos palcos, atuando em peças clássicas, como “Macbeth”, de William Shakespeare.