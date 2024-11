Morre Tony Todd, que viveu o assassino de ‘O Mistério de Candyman’, aos 69 anos

Morreu na última quarta-feira (6) o ator americano Tony Todd, que viveu o assassino sobrenatural de “O Mistério de Candyman”, aos 69 anos. A informação foi confirmada nesta sexta (8) por sua mulher, Fatima Todd, à revista The Hollywood Reporter.

Ele estava em sua casa em Marina del Rey, na região de Los Angeles, Califórnia, e passou por um longo período tratando uma doença não especificada, segundo a família.

Com “O Mistério de Candyman”, Todd entrou para a cultura pop como um dos assassinos mais icônicos do cinema de terror. Na história de 1992, ele incorpora a lenda urbana de Candyman, segundo a qual o espírito do filho de um escravo americano, morto ao ser lambuzado de mel e deixado à mercê de abelhas, pode ser invocado para cometer atrocidades.

O longa inspirou uma sequência, em 1995, e ganhou uma nova versão, “A Lenda de Candyman”, em 2021. Todd participou de ambas. O ator esteve ainda em outra franquia icônica do terror, “Premonição”, participando de quatro dos filmes sobre jovens que escapam da morte após terem uma visão.

“A indústria perdeu uma lenda. Nós perdemos um amigo querido. Descanse em paz, Tony. Da sua família de ‘Premonição'”, escreveram produtores da franquia no Instagram da New Line Cinema.

Todd também integrou os elencos de “A Rocha”, filme de Michael Bay de 1996 sobre um homem que rouba armas químicas e ameaça destruir a cidade de São Francisco, “O Corvo”, dirigido por Alex Proyas em 1994 e que fala de outro espírito que volta à Terra após ser brutalmente assassinado, e “O Homem da Terra”, de 2007, em que Richard Schenkman filma a história de um acadêmico com um passado misterioso.

Apesar da doença, Todd continuava ativo nos últimos tempos, e fez papéis pequenos em quatro filmes deste ano, “The Bunker”, “Stream”, “Realm of Shadows” e “Karma: Death at Latigo Springs”, todos pouco expressivos e sem data de estreia no Brasil.

Além da mulher, Fatima Todd, o ator deixa ainda dois filhos, Alex e Ariana.