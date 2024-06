Morre Tonny Brasil, pai do tecnobrega, aos 57 anos

O músico Tonny Brasil, um dos pais do tecnobrega, morreu aos 57 anos neste domingo. A causa da morte não foi divulgada, mas o músico sofreu um Acidente Vascular Cerebral em abril deste ano.

Tonny era conhecido por músicas como “Oração” e “Doce Mel”, que influenciaram músicos Pará a fora. Foi o autor por trás de alguns dos sucessos da banda Calypso, como “Fórmula Mágica” e “Não Faz Sentido”. Canções suas foram gravadas ainda por músicos como Reginaldo Rossi e Marília Mendonça.

A cantora Gaby Amarantos se espediu do amigo em suas redes sociais. “Perdemos o pai do tecnobrega, Tonny Brasil. Grande compositor, produtor musical e artista que sempre vibrava com as minhas conquistas”, escreveu.

“Tonny sempre será um visionário da periferia que com poucos recursos ajudou muitos artistas a terem uma carreira! Obrigada, mestre, voe em paz!”

O velório de Tonny Brasil aconteceu nesta manhã, às 9h, na Funerária Max Domini, no bairro Guamá, em Belém.