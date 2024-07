Morre Tainá Medeiros, influenciadora de maternidade, aos 34 anos

Tainá Medeiros, 34, teve sua morte confirmada pelo perfil Amor Mamar, do Instagram, onde costumava postar conteúdo sobre maternidade e era seguida por 60 mil pessoas.

A equipe do Amor Mamar divulgou uma nota lamentando a perda da influenciadora. “Aprouve a Deus tomar para si a nossa Tai. Esposa, mãe, filha, amiga, empresária. Uma mulher cheia de fé, de valores eternos e de uma bondade sem medida. Foram tantos a quem ela estendeu a mão e enxergou além, com seu olhar que refletia a beleza do mar e exalava compaixão. Ficaram as melhores lembranças: de um sorriso aberto, de um abraço acolhedor e do seu legado: o amor pelos seus. Descanse em paz, Tai. Com amor, sua eterna equipe Amor Mamar”, declara o texto.

A causa da morte de Tainá não foi divulgada. Entretanto, há dois dias ela publicou um comunicado dizendo que seria submetida a uma cirurgia de emergência. “Orem pela minha recuperação. Agora preciso me cuidar, mas em breve estarei melhor para cuidar de vocês, se Deus quiser”, afirmou a jovem, na ocasião.

Tainá deixa o marido e uma filha de 5 anos. Segundo a revista Quem, o sepultamento da influencer está marcado para esta quinta-feira (25), às 16h, no Cemitério Morada da Paz, localizado em Parnamirim (RN).