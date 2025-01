Morre Shigemi Fukahori, sobrevivente do bombardeio atômico de Nagasaki

A mídia japonesa anunciou o falecimento de Shigemi Fukahori, um notável sobrevivente do bombardeio atômico de Nagasaki, ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial. Fukahori faleceu na última sexta-feira (3) aos 93 anos, em decorrência de causas naturais relacionadas à sua idade avançada.

O comunicado sobre sua morte foi feito pela Igreja Católica Urakami, um local que ele frequentava regularmente para homenagear as vítimas da tragédia de 1945, considerado um símbolo de resistência e resiliência no contexto do conflito global.

Fukahori se destacou como um fervoroso ativista na luta contra a proliferação de armas nucleares. Com apenas 14 anos, ele testemunhou a devastação provocada pela bomba lançada pelos Estados Unidos sobre Nagasaki em 9 de agosto de 1945, um evento que resultou na morte de dezenas de milhares de pessoas, incluindo familiares do próprio Fukahori.

Esse ataque aéreo aconteceu apenas três dias após o bombardeio de Hiroshima, que causou a morte de cerca de 140 mil pessoas. Os horrores vivenciados por Fukahori naquela época o marcaram profundamente, a ponto de levar anos até que ele pudesse compartilhar suas experiências sobre o que presenciou.

Em uma demonstração de seu compromisso com a paz, em 2019, Fukahori entregou uma coroa de flores ao Papa Francisco durante a visita do pontífice a Nagasaki. No ano seguinte, ele participou de uma cerimônia simbólica em homenagem às vítimas do bombardeio, onde reafirmou sua determinação em fazer de Nagasaki o último lugar a ser atacado por uma bomba atômica.