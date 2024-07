Morre Shannen Doherty, atriz da série ‘Barrados no Baile’, aos 53 anos

A atriz Shannen Doherty, conhecida por sua participação na série “Barrados no Baile”, morreu neste sábado (13), aos 53 anos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista.

“É com o coração pesado que confirmo o falecimento da atriz Shannen Doherty. No sábado, ela perdeu sua batalha contra o câncer depois de muitos anos de luta contra a doença”, disse uma assessora à revista People.

Shannen recebeu diagnóstico de câncer de mama em 2015 e viu a doença entrar em remissão em 2017. Três anos depois, o tumor voltou. Em novembro do ano passado, a artista contou que sua doença estava em estágio avançado.

Foto recente da atriz Shannen Doherty (Reprodução/Instagram)

Doherty foi alçada ao estrelato em 1990 ao viver Brenda Walsh em “Barrados no Baile”. A personagem fazia parte de uma família forasteira que havia se mudado recentemente de Minnesota para Beverly Hills. A série foi um enorme sucesso e se tornou um dos clássicos dos anos 1990.

Doherty participou de mais de cem episódios da série antes de deixar a atração no final da quarta temporada. A saída aconteceu em meio a relatos de desentendimentos com outros membros do elenco.

Depois que ela deixou “Barrados no Baile”, a atriz atuou em “Jovens Bruxas”, série de fantasia que acompanha três irmãs que descobrem que são bruxas e precisam trabalhar juntas para combater forças maléficas.