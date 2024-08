Morre Russell Malone, um dos maiores guitarristas do jazz, aos 60 anos

Reconhecido por seu vasto conhecimento sobre música, o guitarrista Russell Malone morreu na última sexta-feira (23), vítima de um ataque cardíaco. Muito prestigiado dentro da cena musical do jazz, ele tocou com diversos artistas, e sempre foi respeitado pela versatilidade em se adaptar ao estilo de cada um deles.

Seu estilo seguro e preciso, mas ainda relaxado, lhe garantiu trabalhos ao lado de Harry Connick Jr., Diana Krall e muitos outros, além de um público dedicado em sua carreira solo. Ele morreu em Tóquio, aos 60 anos de idade, conforme a notícia dada pelo contrabaixista Ron Carter, em cujo trio Malone tocou durante anos.

Ao lado de Carter e do pianista Donald Vega, Malone estava em uma turnê pelo Japão, e tinha acabado de se apresentar no Blue Note local quando o músico passou mal. Carter afirmou que a turnê continuará com ele e Vega tocando em duo, mantendo a cadeira de Malone vazia no palco em respeito ao músico.

Malone era muito elogiado pela ampla capacidade em acompanhar uma variedade de cantores e instrumentistas em diversos estilos, mas sem abrir mão de seu próprio som, bem definido enquanto líder de banda e solista. Ele sempre foi muito aberto sobre aqueles que o influenciaram, e nunca teve vergonha de compartilhar o quanto aprendeu com astros como B.B. King, Wes Montgomery e Pat Martino.

“Quando ouço um músico tocar, se não ouço uma pitada de influências, fico desconfiado,” disse ele em uma entrevista de 2023 para a revista online Jazz Guitar Today.

Malone surgiu na cena do jazz no final dos anos 1980, ao lado do organista Jimmy Smith. Ele se uniu a Connick em 1990 e tocou com ele em turnês e em álbuns importantes como “We Are in Love” (1990) e “Blue Light Red Light” (1991). Tocou ainda com a cantora e pianista Diana Krall de 1995 a 1999.

O músico gravou dez álbuns como líder, começando com “Russell Malone” em 1992, enquanto continuava a trabalhar com uma longa lista de artistas notáveis, incluindo B.B. King, Branford Marsalis, Christian McBride, David Sanborn e Sonny Rollins. Todos eles disseram valorizar sua capacidade de se encaixar e elevar o som deles.

Nascido em 8 de outubro, em Albany, na Georgia, Malone começou a tocar aos quatro anos de idade, após ganhar uma guitarra verde, feita de plástico, como um presente de sua mãe. Malone se inclinou para o blues e o gospel, chegando a tocar na banda da igreja batista. Ele se apaixonou pelo jazz aos 12 anos, depois de ver George Benson tocar com Benny Goodman na televisão. A partir daí, aprendeu a tocar cada vez mais ouvindo os discos de seus artistas favoritos.

Malone deixa a mulher, Mariko, os filhos Darius e Marla, a mãe e quatro irmãos: Tony Barnes, Ricardo Jones, Stanley Jones e Tametrice Jones.