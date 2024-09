Morre Roberto Frota, ator de novelas como ‘Vale Tudo’ e ‘Terra e Paixão’, aos 85 anos

Conhecido por seu papel em novelas como “Vale Tudo”, Vai na Fé”, “Terra e Paixão” e “Amor Perfeito”, o ator Roberto Frota morreu nesta terça-feira (24), aos 85 anos, no Rio de Janeiro. Sua morte aconteceu por conta de uma pneumonia, e o ator lutava contra um câncer de pulmão há um ano e meio.

Com mais de 55 anos dedicados ao teatro e à televisão, Roberto participou de mais de quarenta novelas, como “Barriga de Aluguel” e “Mulheres Apaixonadas”. Ele também deixou um amplo legado em cima dos palcos. O ator se matriculou no curso de teatro de Maria Clara Machado aos 29 anos. A partir daí, sua carreira decolou e ele estreou mais de cinquenta espetáculos, como “Cemitério de Automóveis”, “Peer Gynt”, “Castro Alves Pede Passagem”, “O Interrogatório”, “Trair e Coçar, É Só Começar!” e “O Cordão Umbilical.

Frota se manteve em cartaz por oito anos, viajando pelo Brasil, juntamente com o ator Marcos Wainberg, apresentando o espetáculo “Diálogo dos Pênis”, sucesso de crítica e de público. Ele também escreveu o argumento original de “Se Eu Fosse Você”, filme estrelado por Tony Ramos e Glória Pires, um dos grandes sucessos do cinema nacional dos anos 2000 e que deu início a uma trilogia. Em 2018, ele teve a sua estreia na literatura com o romance “Mão de Flor”, publicado pela editora Viseu.

Filho da poeta Zuleika Castro Moreira, Frota ainda transformou em espetáculo uma série de cartas trocadas entre a sua mãe e o poeta Carlos Drummond de Andrade. A peça recebeu o título de “Cartas a uma jovem poeta”, e estreou em 2021.

O ator, autor e diretor Edvard Vasconcellos, amigo de Roberto e colega de profissão, se mostrou consternado em um desabafo nas redes sociais. “Tô há meia-hora congelado, diante de uma notícia que prove o contrário. Querido amigo, agora mais do que nunca, entendo a sua pressa em viver. Um dia simplesmente não acordamos. Dessa vez não consegui entregar a tempo nosso próximo projeto. Desculpa!”, escreveu Edvard.

O velório de Roberto Frota está marcado para essa quarta-feira (25), e acontecerá no Memorial do Carmo, no Caju, entre 12h e 15h. Em seguida, o corpo do ator será cremado. Ele deixa a mulher, a advogada Márcia Prado, três filhos (Verônica, Nina e Thiago), e dois netos. Ele foi casado por 14 anos com a atriz Ângela Vieira, de 1983 a 1997, com quem teve uma filha, a designer Nina