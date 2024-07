Morre Pino D’Angiò, aos 71 anos

Pino D’Angiò, cantor italiano famoso por hits dos anos 1980, como “Ma Quale Idea” e “Perdoni Tenente”, que fez parte da trilha da novela “Terra e Paixão” (Globo), morreu aos 71 anos, no último sábado (6).

A informação foi divulgada no Instagram oficial de Pino, porém, a causa da morte ainda não foi revelada.

Um post que anunciava o ocorrido lamentou a morte, em inglês e em italiano. “Não há palavras para descrever a escuridão deste momento. Com imensa tristeza, a família comunica que Pino nos deixou hoje. Você foi o presente mais lindo que a vida poderia dar a quem teve o privilégio de te conhecer. Sua alma dançou entre alegrias e tristezas, sempre com a força gentil de um leão sorridente. Tudo, além da imaginação. Isto é quem você foi, é e sempre será”.

“Perdoni Tenente” era a música tema do personagem Luigi, interpretado por Rainer Cadete, que também lamentou a perda em suas redes sociais. “Recebi a notícia que o cantor Pino D’Angiò faleceu ontem. A música dele foi trilha sonora do meu querido Luigi, e me acompanhou muito em Terra e Paixão. Vá em paz!”.