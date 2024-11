Morre Paul Teal, ator de ‘One Tree Hill’, aos 35 anos

O ator Paul Teal, amplamente reconhecido por seu papel como Josh Avery na série “One Tree Hill”, faleceu aos 35 anos em decorrência de um câncer, na última sexta-feira (15), em Raleigh, Carolina do Norte. A informação foi divulgada por sua noiva, Emilia Torello, através de suas redes sociais. Teal havia sido diagnosticado com câncer pancreático em estágio 4 no início deste ano, em abril.

Em uma emocionante declaração no Instagram, Torello expressou sua profunda dor pela perda. “Você era minha alma gêmea, meu futuro marido e o alicerce da minha vida,” escreveu. “Sua partida precoce é devastadora. Lutou bravamente em uma batalha que enfrentou sem jamais desanimar. Embora eu sinta que uma parte de mim se foi com você, prometo buscar a felicidade na vida com a mesma intensidade com que você lutou diariamente.”

Bethany Joy Lenz, que conheceu Teal durante uma produção teatral de “Diário de uma Paixão” em 2006, também prestou homenagem ao ator nas redes sociais. Ela recordou seu entusiasmo ao ter a oportunidade de dirigir um episódio de “One Tree Hill” e escolher Teal para o papel recorrente de Josh, descrito como um astro de cinema sedutor. “Com seu humor autodepreciativo e dedicação completa a qualquer personagem, Paul era perfeito para o papel,” destacou Lenz.

Paul Teal nasceu em 1989 na cidade de Wilmington, Carolina do Norte. Além de “One Tree Hill”, sua carreira inclui participações notáveis em séries como “The Walking Dead: Um Novo Universo”, “Águas Profundas”, “Dinastia” e o filme “Rua do Medo: 1978 – Parte 2”. No teatro, deixou sua marca em produções como “Sweeney Todd” e “Rent”. Seus projetos mais recentes incluem os lançamentos deste ano “Descendentes: A Ascensão de Copas” e “Lilly”.